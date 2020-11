Thiết bị đeo giúp người dùng ngủ ngon và kiến tạo tương lai khỏe mạnh

Smartwatch có khả năng phản ánh chính xác quá trình tập luyện, chất lượng giấc ngủ, các thông số sức khỏe, từ đó giúp người dùng xây dựng cuộc sống lành mạnh và bền vững.

Chưa bao giờ là muộn để bắt đầu xây dựng lối sống lành mạnh, nền tảng mang đến sức khỏe bền vững. Từ năm 20 tuổi, cơ thể bắt đầu quá trình lão hóa, các giác quan suy giảm mức độ nhạy bén. Tuy nhiên, không phải ai cũng nhận ra điều này.

Giai đoạn 20-30 tuổi, quá trình sản xuất collagen bắt đầu giảm, xương ngừng phát triển. Bước vào giai đoạn 30-40 tuổi, bạn có thể trông trẻ trung nhưng các dấu hiệu lão hóa bên trong cơ thể lại trở nên rõ ràng hơn. Hạn chế nạp thức ăn nhanh và tăng cường luyện tập thể chất là cách giảm thiểu hiệu quả quá trình lão hóa diễn ra âm thầm bên trong cơ thể. Sau 40 tuổi là thời điểm phản ánh rõ nhất bạn có thực sự xây dựng lối sống lành mạnh hiệu quả hay không.

Xây dựng lối sống lành mạnh với những thói quen khoe học chưa bao giờ là muộn.

Theo đó, thay đổi cách nghĩ, lối sống, sự hiểu biết về khoa học sức khỏe, bắt đầu hành động khi còn trẻ là cách duy nhất giúp nâng cao chất lượng cuộc sống. Đặc biệt trong bối cảnh sức khỏe được quan tâm hàng đầu như hiện nay, việc duy trì lối sống lành mạnh càng được chú trọng hơn cả.

Theo khảo sát Niềm tin người tiêu dùng do The Conference Board và Nielsen thực hiện, kết thúc quý II, sản phẩm công nghệ mới chiếm vị trí thứ 3 (37%) trong top sản phẩm được người tiêu dùng chi tiêu nhiều nhất. Trong đó, báo cáo Cointerpoint chỉ ra smartwatch là sản phẩm nổi bật khi bán ra 42 triệu đồng hồ thông minh trong nửa đầu năm, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy mọi người dần quan tâm và đầu tư hơn trong việc nâng cao sức khỏe bản thân.

Anh Lê Thanh Tùng, vận động viên thể dục dụng cụ, cho biết trước đây khi chưa sử dụng thiết bị sức khỏe thông minh, anh thực hiện giám sát sức khỏe bằng cách khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm. Điều đó khiến anh khó theo dõi sát sao tình hình sức khỏe. Mới đây, anh chính thức sử dụng Galaxy Watch3 để theo dõi nhịp tim và các vấn đề sức khỏe khác trong quá trình tập luyện.

Galaxy Watch3 là thế hệ smartwatch mới nhất của Samsung, được hãng ví như trợ lý sức khỏe từ cổ tay, gói gọn quá trình theo dõi sức khỏe, giấc ngủ trong thiết kế nhỏ gọn.

Galaxy Watch3 là thiết bị đeo thông minh đầu tiên vận đồng viên Lê Thanh Tùng sử dụng giám sát sức khỏe.

Cảm biến thế hệ mới trên Galaxy Watch3 sử dụng đèn LED đỏ và tia hồng ngoại, có khả năng đo điện tâm đồ và lượng oxy trong máu. Đây cũng tính năng đáng chú ý trên thế hệ smartwatch mới nhất của Samsung, giúp người dùng đo sự đồng đều trong khoảng cách đáp chân trái và chân phải khi đi hoặc chạy bộ, tình trạng sức khỏe tim mạch tổng thể thông qua nồng độ VO2 max.

“Chức năng đo lường giá trị VO2 max rất quan trọng với vận động viên và những người chạy bộ vì cho biết cơ thể cần gì và mất gì để kịp thời điều chỉnh”, vận động viên Lê Thanh Tùng chia sẻ.

Cùng quan điểm, 2 vận động viên bắn cung Nguyễn Hoàng Phi Vũ và Đỗ Thị Ánh Nguyệt cũng sử dụng model này để hỗ trợ quá trình tập luyện. “Thuật toán nâng cao phân tích cách người dùng chuyển động để giúp cải thiện tư thế và hạn chế chấn thương, cũng như phát hiện và cảnh báo té ngã của Galaxy Watch3 giúp chúng tôi cẩn thận hơn, đồng thời tránh được nguy cơ gặp chấn thương khi tập luyện hoặc thi đấu. Việc gặp chấn thương ảnh hưởng lớn đến khả năng thi đấu, không thể bảo đảm thành tích”, vận động viên Đỗ Thị Ánh Nguyệt cho biết.

Hai vận động viên bắn cung Nguyễn Hoàng Phi Vũ và Đỗ Thị Ánh Nguyệt cũng sử dụng model này để hỗ trợ quá trình tập luyện.

Bên cạnh chức năng đo VO2 max và cảnh báo té ngã, các bài tập bổ trợ trên Galaxy Watch3 cũng được nâng cấp. Theo đó, bạn chỉ cần chọn bài tập trên trên ứng dụng Samsung Health và kết nối với Galaxy Watch3. Các thao tác được hướng dẫn trực quan thông qua video và giọng nói trên smartphone, đồng thời các cảm biến trên đồng hồ sẽ đo nhịp tim trong suốt quá trình tập luyện.

Chưa hết, giáo án chạy bộ và huấn luyện viên ảo được trang bị ngày trên đồng hồ. Những gì bạn phải làm là chọn bài tập mong muốn trên Samsung Health, ứng dụng sẽ lên lịch tập luyện phù hợp và chuyển giáo án này sang smartwatch để nhắc nhở bạn hoàn thành mục tiêu đề ra.

Samsung Health mang đến kho giáo án bài tập đa dạng và phong phú.

Không dừng lại ở đó, Samsung còn hợp tác với tổ chức National Sleep Foundation, cung nội dung giáo dục và chia sẻ các mẹo hữu ích về giấc ngủ trên thiết bị. Cụ thể, Galaxy Watch3 có khả năng quản lý giấc ngủ, thông qua chu kỳ REM, độ sâu giấc ngủ và tổng thời gian ngủ, từ đó tính điểm, đưa thêm thời gian khuyến nghị cần có để giấc ngủ chất lượng, mang đến quá trình tái tạo năng lượng hiệu quả hơn.

Với những tính năng trên, vận đông viên quyền anh Nguyễn Văn Đương xem Galaxy Watch3 là bạn đồng hành trong suốt quá trình luyện tập và thi đấu sắp tới của bản thân. “Galaxy Watch3 hỗ trợ tôi rất nhiều trong việc tập luyện, từ đo thời gian, nhịp tim, đến điều chỉnh động tác sai kỹ thuật, hướng dẫn cách tập luyện đúng mức và khoa học hơn, gần như tối ưu hóa tất cả vận động của tôi”, nam vận động viên chia sẻ.

Vận đông viên quyền anh Nguyễn Văn Đương xem Galaxy Watch3 là bạn đồng hành trong quá trình luyện tập và thi đấu.

Nhiều người nói rằng, cuộc sống sẽ hoài phí nếu thiếu những trải nghiệm. Tuy nhiên, để những trải nghiệm vẹn tròn ý nghĩa, bạn phải trang bị sức khoẻ tốt ngay khi còn trẻ. Có mạnh dạn thay đổi bản thân, thói quen sinh hoạt, thoát khỏi những trì hoãn và lười nhác mỗi ngày, bạn mới có thể trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Trong hành trình đó, Galaxy Watch3 người đồng hành nhắc nhở bạn về mục tiêu xây dựng lối sống khoẻ mạnh và bền vững.