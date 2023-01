Thiên vương Trương Học Hữu lâm cảnh túng quẫn

Trương Học Hữu cho biết ông kiệt quệ kinh tế sau khi trải qua 3 năm thất nghiệp vì dịch. Nam diễn viên đang phải bán đi bất động sản để lấy tiền trang trải cuộc sống.

Ngày 11/1, HK01 đưa tin Trương Học Hữu rao bán dinh thự trị giá 360 triệu HKD ( 46 triệu USD ) ở Hong Kong. Trên truyền thông, Thiên vương làng nhạc xứ Cảng cho biết phải bán tháo bất động sản vì thiếu tiền.

Trương Học Hữu chia sẻ chi tiêu trong gia đình ông tương đối cao. Nhưng 3 năm trở lại đây, vì tình hình bệnh dịch triền miên, nam ca sĩ không có việc làm và thu nhập. Thời gian qua, Trương Học Hữu cũng đã tiêu hết tiền tiết kiệm để chăm lo cho gia đình có cuộc sống đủ đầy.

Trương Học Hữu gặp khó khăn tài chính. Ảnh: Sina.

Ngoài ra, việc sở hữu nhà đất giá trị cao còn khiến Trương Học Hữu lâm vào khó khăn. Ông chia sẻ không biết kinh doanh nhà đất.

Mua nhà xong không thể kiếm tiền, ngược lại Trương Học Hữu còn phải trả các khoản phí khổng lồ. Do không còn đủ tiền trang trải, ông quyết định bán bớt tài sản sản để giảm tải áp lực tài chính cho bản thân.

Theo Trương Học Hữu, ông phải chuyển sang diễn xuất để kiếm thêm thu nhập vì nghề hát không còn mang lại sự ổn định kinh tế. Tháng 3/2022, ông tái xuất màn ảnh sau 6 năm nghỉ diễn với bộ phim Mặt trận hải quan, đóng cùng Tạ Đình Phong.

Trương Học Hữu sinh năm 1961, là một trong Tứ đại thiên vương Hong Kong cùng Lưu Đức Hoa, Lê Minh và Quách Phú Thành. Họ từng làm khuynh đảo giới giải trí châu Á thập niên 1990.

Tài tử được mệnh danh là Ca Thần (thiên vương hát hay nhất) của Hong Kong. Trương Học Hữu nổi tiếng với rất nhiều bản hit kinh điển như Loving You A Little More Each Day, Đợi em đến hoa cũng tàn, Nụ hôn ly biệt...

Bên cạnh lĩnh vực âm nhạc, Trương Học Hữu còn thành công ở vai trò diễn viên. Anh lấn sân sang diễn xuất từ năm 1986, gây ấn tượng với các phim Tiếu ngạo giang hồ (1990), Đông tà tây độc, Đặc cảnh đồ long, Thiến nữ u hồn, Hoàng Phi Hồng.