Thiên thần nội y thích mặc đồ khoe bụng bầu

Trong ảnh, nữ người mẫu diện bikini kèm áo sơ mi thả cúc. Cô chú thích: "Little angel can't wait to meet you" (tạm dịch: Thiên thần bé nhỏ, mẹ rất mong được gặp con). Thời gian qua, làng thời trang thế giới bị gián đoạn bởi dịch bệnh. Nhiều hãng mốt tổ chức livestream show diễn không có khán giả, tăng cường quảng cáo và kinh doanh qua mạng. Trong khi đó, phần lớn người mẫu trải qua kỳ nghỉ dài ở nhà. Elsa Hosk nói rằng cô không gặp nhiều căng thẳng liên quan đến công việc hay đi du lịch. "Điều đó rất tốt cho cơ thể tôi", chân dài sinh năm 1988 nhấn mạnh. Ảnh: @hoskelsa.