‘Thiên thần Charlie’ Lucy Liu hóa phản diện trong phim về Shazam

Đạo diễn David F. Sandberg xác nhận nữ diễn viên Lucy Liu sẽ thủ vai phản diện Kalypso trong “Shazam! Fury of the Gods”.

ScreenRant đưa tin nữ diễn viên Lucy Liu, ngôi sao của loạt Kill Bill và Charlie’s Angel, đã được chọn vào vai phản diện Kalypso trong bộ phim Shazam! Fury of the Gods. Đây là hậu truyện của bom tấn siêu anh hùng Shazam! (2019).

Hôm 13/4, David F. Sandberg chia vui cùng người hâm mộ bằng bức ảnh chế cảnh nhân vật O-Ren Ishii của Lucy Liu đang nắm thủ cấp kẻ thù (Jun Kunimura) trong Kill Bill Vol.1. Trong ảnh, thủ cấp trong tay Lucy Liu được thay bằng khuôn mặt của Zachary Levi (Shazam). Đây có thể là ẩn ý cho bước ngoặt đen tối trong bộ phim.

Bức ảnh chế của đạo diễn David F. Sandberg. Ảnh: ponysmasher.

Nhân vật Kalypso Lucy Liu thủ vai là con gái thần Atlas, chị em của nhân vật Hespera do minh tinh Helen Mirren thủ vai. Bên cạnh Lucy Liu và Helen Mirren, Shazam! Fury of the Gods cũng có sự trở lại của Asher Angel và Zachary Levi trong hai vai chính. Phim dự kiến ra rạp từ 2/6/2023.

Hậu truyện của Shazam! được kỳ vọng sẽ tiếp nối không khí vui vẻ, thành công về mặt thương mại cũng như tình cảm từ khán giả, giống phần phim trước. Tuy nhiên, với việc phim riêng về Black Adam - kẻ thù truyền kiếp của Shazam - ra mắt từ 29/7/2022, Fury of the Gods có thể “chuyển tông” vào phút cuối, mở đường cho cuộc thư hùng giữa hai siêu anh hùng trên màn ảnh rộng.

Trước Black Adam và Shazam! Fury of the Gods, người hâm mộ Vũ trụ Mở rộng DC sẽ tái ngộ Biệt đội Cảm tử trong phần hậu truyện The Suicide Squad ra mắt hè này, từ 6/8.