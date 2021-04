Thiên tài sở hữu IQ trên 200

6. Thiên tài Ainan Celeste Cawley dạy học năm bao nhiêu tuổi? 6 tuổi

7 tuổi

8 tuổi

9 tuổi Ainan Celeste Cawley sinh năm 1999 tại Singapore, là thiên tài nhí có buổi dạy học đầu tiên cho học sinh tiểu học khi mới 7 tuổi. Cậu cũng là người trẻ nhất vượt qua kỳ thi O-level Hóa học dành cho học sinh trung học, khi mới 7 tuổi. 8 tuổi, cậu là sinh viên trường Bách khoa Singapore, trở thành người trẻ nhất theo học tại trường này. Năm 2009, Ainan xuất hiện trong bộ phim tài liệu The World’s Cleverest Child and Me của Channel 4. Tại đây, cậu được giới thiệu là "đứa trẻ thông minh nhất thế giới". Không chỉ mạnh ở lĩnh vực khoa học, Ainan Celeste Cawley còn có khả năng chơi piano, sáng tác nhạc, biên kịch. Cậu từng tham gia viết nhạc cho bộ phim kinh dị Reflection, được công chiếu tại Liên hoan phim Quốc tế Vilnius năm 2013. Ảnh: Business Insider.