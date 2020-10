Thiên tài nước Anh sử dụng ngoại ngữ thành thạo sau 7 ngày học

Daniel Tammet (sinh năm 1979) trở thành hiện tượng khi nói tiếng Iceland thành thạo chỉ sau 7 ngày học. Thậm chí, ông có thể trả lời phỏng vấn lưu loát như người bản xứ.

Daniel Tammet là một nhà thơ, tiểu thuyết gia, nhà biên dịch đa tài người Anh. Ông được biết đến với khả năng sử dụng thành thạo 11 ngôn ngữ, thực hiện các phép tính khó trong thời gian ngắn và nhớ được 22.514 số pi sau 3,14.

Ông từng gây ấn tượng với truyền thông quốc tế khi tự học tiếng Iceland (một ngôn ngữ khó) trong vòng một tuần và nói chuyện lưu loát cùng MC trên sóng truyền hình.

Màu sắc, hình ảnh của những con số trong tưởng tượng của Daniel. Ảnh: Daniel Tammet.

Khả năng nhìn thấy màu sắc, hình dạng của các con số

Daniel là anh cả trong một gia đình có 9 anh chị em ở phía đông thành phố London, Anh. Mẹ ông là thư ký trợ lý, cha ông là công nhân luyện thép, cả hai đều có trình độ học vấn bình thường.

Từ bé, Daniel thường xuyên đập đầu vào tường, la hét và khóc liên tục. Lúc bấy giờ, các bác sĩ chẩn đoán ông bị kích động quá mức. Sau đó, vào năm 4 tuổi, khi đang chơi với em trai ở phòng khách, ông lên cơn động kinh.

"Tôi được cho uống những viên thuốc tròn màu xanh để kiểm soát cơn co giật và không được ra ngoài, tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp. Tôi phải đến bệnh viện hàng tháng để xét nghiệm máu thường xuyên", Daniel nhớ lại.

Kể từ đó, cậu bé bắt đầu bộc lộ những tài năng đáng kinh ngạc. Khi được tặng cuốn sách tập đếm, Daniel hoàn toàn bị "cuốn" vào những con số. Ông đọc sách, tập đếm mọi lúc, mọi nơi.

Cũng trong khoảng thời gian đó, em trai của Daniel bắt đầu đố ông những phép tính phức tạp. Chỉ trong 10 giây, ông có thể đưa ra câu trả lời chính xác.

Dù biết con trai có khả năng đặc biệt, bố mẹ Daniel vẫn để con trai tự do sáng tạo, vui chơi. "Họ không bao giờ gây áp lực hay buộc tôi phải biểu diễn cho hàng xóm xem, họ muốn tôi có một cuộc sống bình thường nhất có thể", Daniel nói với The Guardian.

Thông thường, một người trưởng thành bình thường có thể nhớ khoảng 50-100 số pi sau 3,14. Riêng Daniel, ông có thể nhớ đến 22.514 số. Ông từng mất 5 giờ 9 phút để đọc hết dãy số dài kỷ lục này.

Bên cạnh khả năng tính nhẩm nhanh, Daniel Tammet có thể nhìn thấy màu sắc, hình dạng, kết cấu và chuyển động của mỗi con số. Khả năng độc đáo này được gọi là synesthesia (cảm giác kèm).

Theo Psychology Today, đây là hiện tượng các giác quan được kích thích, những người mắc phải hội chứng này có thể vừa nghe thấy âm thanh và nhìn được những màu sắc tương ứng.

Daniel giải thích, ông có thể biết được con số nào "đẹp" hơn những số khác. Ví dụ, 117 là một con số đẹp trai, cao và hơi lém lỉnh, số 9 to lớn và đáng sợ, số 1 xuất hiện như một tia sáng trắng lấp lánh.

Đặc biệt, 289 là một con số đặc biệt xấu, 333 là con số siêu hấp dẫn và số pi rất xinh đẹp.

Kỹ năng này khiến việc tính nhẩm của ông trở nên đặc biệt hơn. Khi nhân các con số với nhau, ông thấy hình ảnh các con số bắt đầu thay đổi và phát triển, ví dụ số 2 là một chuyển động, số 5 là một tiếng sấm. Theo đó, con số thứ ba (tức đáp án) sẽ dần xuất hiện.

"Điều này cũng giống như làm toán mà không cần suy nghĩ vậy", ông giải thích.

Sau nhiều năm, Daniel sở hữu gia tài sách đồ sộ với một số tác phẩm xuất bản thành nhiều thứ tiếng khác nhau. Ảnh: Cablook.

Thiên tài ngôn ngữ mắc chứng tự kỷ

Năm 25 tuổi, bác sĩ chẩn đoán Daniel Tammet mắc hội chứng bác học và hội chứng tự kỷ chức năng cao.

Hội chứng bác học (savant syndrome) là một hội chứng hiếm gặp trên thế giới, ước tính 1/10 người bị rối loạn tự kỷ gặp tình trạng này.

Hội chứng tự kỷ chức năng cao (asperger syndrome) là thuật ngữ chỉ những trẻ tự kỷ thông minh và có kỹ năng nói tốt hơn mức trung bình.

Do mắc phải hội chứng đặc biệt, Daniel gặp phải nhiều vấn đề trong cuộc sống. Ông không thể tự lái xe hoặc tìm thấy các bãi biển vì "có quá nhiều đá cuội nên không thể đếm xuể".

Mỗi ngày, ông phải uống trà vào đúng thời điểm nhất định và ăn 45 g thức ăn nhẹ cho bữa sáng. Mọi việc phải làm theo đúng trình tự, ví dụ, ông phải đánh răng trước khi tắm.

"Tôi cố gắng linh động mọi thứ, nhưng cuối cùng điều đó khiến tôi trở nên khó chịu hơn", ông nói.

Năm 2005, khi Daniel 26 tuổi, ông tham gia chương trình The Boy with the Incredible Brain. Tại đây, ông thực hiện thử thách học tiếng Iceland, một trong những ngôn ngữ khó trên thế giới.

Chỉ trong một tuần, ông khiến khán giả bất ngờ khi nói chuyện trôi chảy như người bản xứ và trả lời phỏng vấn một cách khéo léo.

Được biết, trước khi đến với chương trình, chàng trai trẻ có thể sử dụng thành thạo 10 ngôn ngữ khác nhau như: Anh, Phần Lan, Pháp, Đức, Litva, Esperanto, Tây Ban Nha, Rumani, Estonian và Wales.

Đồng thời, ông tạo ra ngôn ngữ cho riêng mình, tiếng Mänti. Đến nay, ngôn ngữ mới của ông có hơn 1.000 từ.

Một số nhà khoa học nhận định những tổn thương não từ cơn động kinh năm 4 tuổi là nguyên nhân khiến Daniel mắc hội chứng bác học. Họ tin rằng các "tín hiệu" từ hai bán cầu não của Daniel bị "xáo trộn" sau lần tổn thương đó.

Tuy nhiên, một số khác cho rằng Daniel không mắc hội chứng bác học, ông có khả năng ghi nhớ và tính toán nhờ sử dụng các kỹ thuật ghi nhớ chuyên sâu.

Ông Allan Snyder, giáo sư Đại học Quốc gia Australia, giải thích lý do Daniel Tammet trở thành hiện tượng và được nhiều người chú ý. Ông cho rằng những người mắc hội chứng bác học không thể lý giải những hành động của họ, nhưng Daniel có thể.

"Daniel có thể mô tả những gì xuất hiện trong đầu, đó là lý do cậu ấy trở nên thú vị", ông Allan nhận định.

Năm 2006, Daniel xuất bản cuốn hồi ký Born on a Blue Day, lấy cảm hứng từ câu chuyện thật của ông, Sau đó, ông tiếp tục ra mắt hai tác phẩm Embracing the Wide Sky và Thinking in Colors. Cả 3 tác phẩm được dịch ra 20 thứ tiếng và trở thành những tác phẩm bán chạy trong thời gian đó.

Dù có khả năng phi thường, Daniel vẫn chọn sống một cuộc sống bình thường. Hiện, ông sống tại Pháp cùng nhiếp ảnh gia Jérôme Tabet. Vừa qua, tác phẩm Fragments of Heaven của ông được xuất bản tại Pháp và Quebec, Canada.