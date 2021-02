Thiên tài cờ vua nước Anh chọn cuộc sống bình thường

John Nunn từng được truyền thông săn đón vì trở thành sinh viên đại học năm 15 tuổi. Dù được mong đợi làm nên kỳ tích, ông quyết định ngừng thi đấu, chuyên tâm viết sách.

John Nunn sinh ngày 25/4/1955 tại Putney Heath, phía tây nam London, Anh. Ông là nhà toán học, kiện tướng cờ vua và là tác giả của nhiều cuốn sách về môn thể thao trí tuệ. John Nunn được đánh giá là một trong những kỳ thủ cờ vua mạnh nhất nước Anh, từng lọt top 10 thế giới.

4 tuổi biết chơi cờ vua, 15 tuổi vào đại học

Từ bé, John Nunn đã thể hiện những khả năng đặc biệt. 3 tuổi, ông có thể ghi nhớ số trang của những cuốn sách trên giá. Phát hiện con trai có trí tuệ hơn người, cha quyết định dạy John chơi cờ vua. Chỉ sau 3 năm, John Nunn đã có thể đánh bại cha mình, theo The Guardian.

John giành chức vô địch cờ vua đầu tiên khi mới 9 tuổi. Một năm sau, ông nhập học sớm tại một trường phổ thông hỗn hợp ở Roehampton, phía tây Nam London.

John Nunn được truyền thông nước Anh chú ý vì lên đại học khi mới 15 tuổi. Ảnh: Science.

Dù phải học cùng những người bạn lớn tuổi hơn, John Nunn vẫn không cảm thấy áp lực. 12 tuổi, ông đã vượt qua bài thi O-level môn Toán (dành cho học sinh 14-16 tuổi. Sau đó, cậu bé 14 tuổi tiếp tục vượt qua bài thi A-level môn Toán (dành cho học sinh 16-18 tuổi).

Ngoài ra, John từng giành vô địch giải đấu cờ vua U14 tại Anh năm 12 tuổi và vô địch giải U18 hai năm sau đó.

Được "gắn mác" thần đồng khiến John Nunn cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, điều đó không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của ông. Khi rảnh rỗi, ông thường dành thời gian chơi trong vườn, đọc sách, làm toán hoặc chơi cờ vua.

Năm 1970, khi John Nunn 15 tuổi, ông là tâm điểm của truyền thông khi trở thành người trẻ nhất ghi danh vào Oriel College (thuộc hệ thống Đại học Oxford) tại Oxford, Anh. Tại đây, ông học ngành Toán và tốt nghiệp khi mới 18 tuổi.

Sau khi tốt nghiệp, John tiếp tục học và lấy bằng tiến sĩ Triết học vào năm 1978 với luận án mang tựa đề Some Problems in Algebraic Topology. Cũng trong năm đó, ông đạt danh hiệu Đại kiện tướng, sau đó dành chức vô địch nước Anh vào năm 1980.

John ở lại trường làm giảng viên Toán đến năm 1981 và sau đó trở thành kỳ thủ cờ vua chuyên nghiệp. Trong ba năm 1982, 1990 và 1991, ông vô địch giải đấu Hoogovens. Đây là giải đấu được tổ chức thường niên tại Wijk aan Zee, Hà Lan.

John Nunn chia sẻ trên ChessBase 16, ông vốn là kỳ thủ cờ vua tự do, không tham câu lạc bộ cờ vua tại địa phương. Ban đầu, những hiểu biết về cờ vua của ông rất hạn chế.

Do điều kiện khó khăn, không đủ khả năng thuê nhà, gia đình John Nunn phải dựng một chiếc lều bên ngoài trường học. Mỗi ngày, John đều tập luyện ở đó.

Việc học tập, làm việc tại Oxford giúp ích trong quá trình luyện tập cờ vua của John Nunn. Tại đây, ông được gặp gỡ và luyện thi với những kỳ thủ mạnh. Trong suốt 10 năm, ông đã tham gia mọi sự kiện của làng cờ vua địa phương. Trong đó có hai cuộc thi liên trường nổi bật là Knockout Cuppers và College League.

John Nunn ở tuổi lục tuần, chọn một cuộc sống bình thường. Ảnh: Chessbase 16.

Chọn một cuộc sống bình thường

Năm 1989, John Nunn đạt 2620 điểm Elo và lọt top 10 kiện tướng cờ vua xuất sắc thế giới. Được biết, đây cũng là thời điểm cờ vua nước Anh có sự bùng nổ. Top 10 thế giới có 3 đại diện nước Anh là Nigel Short (hạng 3), Jonathan Speelman (hạng 5) và John Nunn (hạng 9). 6 năm sau, John Nunn phá kỷ lục của chính mình và đạt được 2630 điểm Elo.

Dù đạt được nhiều thành tích nổi bật, John Nunn lại chọn một hướng đi khác. Ông quyết định nghỉ tham gia các giải đấu lớn và chuyên tâm viết sách. Năm 1997, ông cùng Murray Chandler và Graham Burgess thành lập Gambit Publications, nhà xuất bản chuyên phát hành sách về cờ vua.

Đến nay, John Nunn đã xuất bản hàng chục cuốn sách về cờ vua. Trong đó, Secrets of Grandmaster Chess (xuất bản năm 1997) và John Nunn's Best Games (xuất bản năm 2001) là hai cuốn sách hay, từng đoạt giải Cuốn sách của năm do Liên đoàn Cờ vua Anh trao tặng.

Nhà báo, nhà nghiên cứu về cờ vua Edward Winter đánh giá cao các tác phẩm của John Nunn. "Ông ấy luôn mô tả rõ ràng để những người mới học hay chuyên gia đều có thể nắm rõ", Edward Winter nhận xét.

Ngoài cờ vua, John Nunn có niềm đam mê đặc biệt với thiên văn học. Ông dành nhiều thời gian nghiên cứu về lĩnh vực này và tự đánh giá bản thân là "một kẻ nghiệp dư nhạy bén". Ông thường cùng kỳ thủ cờ vua Ấn Độ Viswanathan Anand chia sẻ các vấn đề về vũ trụ, thiên văn.

Từng được kỳ vọng trở thành một người vĩ đại, làm những điều phi thường, nhưng John Nunn lại có một cuộc sống giản dị, bình yên. Năm 1995, ông kết hôn với vận động viên cờ vua người Đức Petra Fink. Hiện, cả hai sống tại Surrey (Anh).

Năm 2017, ông cùng vợ đến Cornwall (Anh) để gặp gỡ bạn bè và tìm hiểu về đá trầm tích.

Kỳ thủ Frederic Friedel, một người bạn của John Nunn, đánh giá ông là một người thông minh, luôn tò mò về mọi thứ. Trong chuyến đi khám phá Cornwall, John và Frederic liên tục trao đổi về các mảng địa chất và cách Stonehenge được tạo ra.

"John là người không bao giờ hài lòng với những câu trả lời đơn giản. Đối với ông ấy, mọi thứ luôn là một câu đố, là một điều đáng để suy ngẫm", Frederic nhận xét.

Ở tuổi lục tuần, John Nunn nghỉ hưu, tạm dừng việc viết sách. Ông thường dành thời gian cùng vợ trao đổi về cờ vua, chơi thể thao và nghiên cứu. Nhiều người cho rằng cuộc sống hiện tại của John không xứng đáng với khả năng của ông. Tuy nhiên, kiện tướng người Anh luôn hài lòng với điều đó.

"Tôi cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi được sống một cuộc sống bình thường", John nói với The Guardian.