'Thiến nữ u hồn' bản mới cải biên quá đà

Nhân vật Nhiếp Tiểu Thiến biến thành gái làng chơi còn Lan Nhược Tự trở thành kỹ viện.

HK01 đưa tin bộ phim Tình hãm liêu trai, dựa theo tiểu thuyết Liêu trai chí dị ra mắt với hai phần Thiến nữ u hồn và Họa bì. Nội dung Thiến nữ u hồn bị chỉ trích khi đạo diễn Vương Tinh cải biên phản cảm.

Trong đó, Lan Nhược Tự nơi Nhiếp Tiểu Thiến sống vốn là một ngôi chùa trở thành kỹ viện Hương Cung. Trong Hương Cung, các loài yêu ma biến thành con người, chuyên dụ dỗ và hại đàn ông. Nhiếp Tiểu Thiến vốn là một hồn ma nhưng được cải biên thành thỏ yêu, cũng là kỹ nữ.

Phần lớn khán giả cho rằng những tình tiết thay đổi này là cải biên quá đà, không phù hợp với nguyên tác. Nhà phê bình Trát Thái chia sẻ trên QQ: "Mọi sự cải biên đều nên có giới hạn".

Nhiếp Tiểu Thiến trở thành cô gái nơi kỹ viện. Ảnh: HK01.

Theo HK01, Tình hãm liêu trai là phim truyền hình, do đó, đạo diễn Vương Tinh thêm nhiều tình tiết, nhân vật để kéo dài thời lượng. Nhiếp Tiểu Thiến do nữ diễn viên Khâu Ý Nùng thể hiện. Khi thực hiện một nhiệm vụ do Tuyết Yêu giao, cô gặp gỡ Ninh Sở Sinh (Hà Hạo Văn đóng). Họ nảy sinh tình cảm nhưng mẹ của Ninh Sở Sinh không chấp thuận.

Nhiếp Tiểu Thiến phải làm nhiều cách để lấy lòng "mẹ chồng". HK01 đánh giá chi tiết này giống với những cảnh chiến đấu giữa mẹ chồng nàng dâu trong nhiều bộ phim khác, không có điểm mới lạ.

Tình cảm của Nhiếp Tiểu Thiến và Ninh Sở Sinh trải qua nhiều sóng gió. Ảnh: HK01.

Khâu Ý Nùng sinh năm 1990, cô tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải và làm người mẫu khi mới tham gia showbiz. Năm 2013, cô bắt đầu đóng phim. Hiện tại, cô là một trong những nữ nghệ sĩ được đạo diễn Vương Tinh coi trọng.

Cô tham gia các tác phẩm như Truy long 2, Ngày nghỉ của bố, Cổ kiếm kỳ đàm, Yên Chi (Triệu Lệ Dĩnh đóng chính), Lệ Cơ truyện (Địch Lệ Nhiệt Ba tham gia), Ỷ Thiên Đồ Long ký (vai Chu Chỉ Nhược). Trong Truy long 2, Khâu Ý Nông có nhiều cảnh quay khoe hình thể, diễn xuất của cô cũng được đánh giá là tự nhiên.