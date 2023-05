'Thiên nga đen' Natalie Portman không mặc đồ da trong 20 năm qua

Trả lời phỏng vấn Hollywood Reporter ngày 10/5, Natalie Portman nói tình trạng biến đổi khí hậu tác động đến sự thay đổi cách sống của cô. Minh tinh tránh xa các loại vải và hàng dệt làm từ động vật, chỉ sắm trang phục đơn giản làm bằng chất liệu thân thiện với môi trường.

"Tôi không mua hoặc sử dụng bất kỳ sản phẩm da, lông thú hay động vật nào trong 20 năm qua. Tôi quan tâm quần áo cổ điển và chỉ mua chúng khi thực sự cần thiết, và tất nhiên là phải sửa chữa những món đồ bị hỏng", Portman cho biết.

Minh tinh Black Swan bắt đầu ăn chay trường sau khi đọc cuốn Ăn động vật của Safran Foer kể về động vật được nuôi, giết thịt và xử lý ra sao trước khi trở thành các món ăn. Portman theo chế độ ăn chay cho phép sử dụng sữa và các thực phẩm từ động vật khi mang thai, sau đó quay lại ăn chay trường.

Cũng từ lúc ấy, cô theo đuổi phong cách thời trang thuần chay và đặt may riêng các loại váy áo phù hợp với lối sống của mình. "Việc tôi ăn chay là chọn lựa thân thiện với môi trường và động vật", Portman nhấn mạnh.

Ngoài thời trang, minh tinh thường xuyên sử dụng ôtô điện.

Tiết lộ trên UK’s Capital FM, Portman cho biết trước khi cùng cô quay cảnh hôn cho bộ phim Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth đã không ăn thịt vì biết cô là người ăn chay trường.

“Anh ấy rất chu đáo. Ngày chúng tôi quay cảnh hôn, Chris đã không ăn thịt vào buổi sáng vì biết tôi là người ăn chay”, nữ diễn viên người Australia chia sẻ.

Nữ chính Thiên nga đen nói rằng cô chưa từng yêu cầu Hemsworth phải ngừng ăn thịt để đóng cảnh hôn với mình. Bởi vậy, hành động của tài tử khiến cô rất bất ngờ.

