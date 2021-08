Thiên An và 5 nữ chính trong MV của Jack giờ ra sao?

Thiên An tên thật Trần Nguyễn Thiên An sinh năm 1998 ở Bình Dương. Cô tham gia một số cuộc thi như Miss Teen 2017, The Face 2017 nhưng đạt thứ hạng khiêm tốn. Cuối năm 2019, khi mâu thuẫn giữa Jack và K-ICM nổ ra, cộng đồng mạng lan truyền thông tin Thiên An vì bênh vực nam ca sĩ sinh năm 1997 mà bị đuổi khỏi công ty. Thời gian qua, hot girl khá im ắng trong nghệ thuật, không tham gia các dự án mới.