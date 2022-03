Thiên An: 'Bạn trai rất hoang mang khi tôi thông báo có thai'

Diễn viên "Mưu kế thượng lưu" cho biết làm mẹ đơn thân là lựa chọn của cô. Vì thế, Thiên An tự có trách nhiệm với quyết định đó.

Diễn viên Thiên An vừa có cuộc trò chuyện với Ngọc Lan và tiến sỹ tâm lý Tô Nhi A xoay quanh chủ đề hành trình làm mẹ đơn thân.

Tại chương trình, diễn viên sinh năm 1998 kể lại quá trình mang thai, sinh nở và chăm sóc con một mình của cô thời gian qua. Thiên An cho biết thời điểm cô phát hiện mang thai con gái đầu lòng ở tuổi 22, bản thân rất hoang mang và lo lắng. Ngay lập tức, người đầu tiên được cô thông báo là bạn trai - Jack. Khi biết tin, phản ứng của nam ca sĩ cũng tương tự Thiên An.

“Lúc ấy, tôi hoang mang cực độ, không thể diễn tả nổi. Sau một hồi suy nghĩ, tôi thông báo cho ba em bé và nhận được phản ứng giống tôi. Tôi không nghĩ anh ấy hoang mang đến mức như vậy”, diễn viên Mưu kế thượng lưu chia sẻ.

Thiên An cho biết cô tự tin khi làm mẹ đơn thân.

Thiên An cho biết sau những giây phút bối rối ban đầu, cô quyết định làm mẹ đơn thân. Trong quá trình mang thai, cô tự mình chăm sóc bản thân. Đến tháng thứ 4 của thai kỳ, cô mới dám thông báo với mẹ.

“Quãng thời gian đó, tôi không dám tiếp xúc với ai. Tôi cũng không nói chuyện với mẹ vì sợ bà sốc, buồn. Tôi cố gắng ăn uống điều độ, bỏ những thói quen xấu. Trong 4 tháng ấy, tôi vẫn đi làm và đủ tiền để duy trì cuộc sống”, cô nói.

Khi tiến sỹ tâm lý Tô Nhi A đặt câu hỏi: “Em nghĩ gì về mối quan hệ giữa em và ba đứa bé?”, Thiên An trả lời: “Tôi nghĩ con là con của mình. Tôi không suy nghĩ hay khóc nhiều vì sợ ảnh hưởng đến bé”.

Kể về hành trình một mình chăm sóc con, Thiên An cho biết cô chủ động và không gặp quá nhiều khó khăn. Thời điểm ấy, áp lực lớn nhất của Thiên An là tài chính. Khi con gái được hai tháng tuổi, Thiên An trở lại với công việc và bán hàng online để kiếm thêm thu nhập.

Sóng gió bắt đầu khi con của Thiên An được 4 tháng tuổi. Khi ấy, ồn ào tình ái của Jack xảy đến. Những người yêu cũ của Jack lần lượt liên hệ với Thiên An.

“Lúc này, tôi không biết diễn tả cảm xúc của mình ra sao. Tôi chỉ thấy thương con gái của mình. Nó không nên bị đối xử như vậy. Sau cùng, tôi nghĩ nếu mình gục ngã, mẹ không còn điểm tựa. Tôi không còn quan tâm đến những bình luận của cộng đồng mạng mà tập trung để chăm sóc con gái”, Thiên An chia sẻ.

Thiên An sinh năm 1998, đoạt giải á khôi 2 cuộc thi Miss Hutech và lọt vào top thí sinh sáng giá tại cuộc thi Miss Teen 2017. Cô là người mẫu ảnh từ năm lớp 11 và nổi tiếng sau khi đảm nhận vai nữ chính trong 4 MV nổi tiếng của Jack, K-ICM là Sóng gió, Bạc phận, Sao em vô tình, Hoa vô sắc.

Tháng 8/2021, cô thông báo có con gái đầu lòng với Jack. Thiên An cho biết cô sinh con gái đầu lòng vào tháng 4/2021 nhưng chia tay bạn trai sau đó 20 ngày. Theo người mẫu, trong lúc cô mang thai, bạn trai đã lừa dối, bắt cá 2 tay.

“Trong quá trình yêu nhau, tôi và anh ngày càng bất đồng quan điểm, không còn tiếng nói chung. Do đó, khi sinh Sol được 20 ngày, tôi chấm dứt mối quan hệ với anh. Những cô người yêu cũ của anh trong lúc tôi mang thai đã bắt đầu liên hệ với tôi. Tôi cảm thấy hụt hẫng và đau lòng khi hơn một năm qua, tôi bị lừa dối và xem thường đến thế”, Thiên An chia sẻ.