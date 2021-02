Thiago Silva chỉ trích PSG

Trung vệ người Brazil khẳng định anh không được đối xử công bằng trước khi chia tay PSG.

"PSG không đề nghị tôi bất kỳ thứ gì. Thậm chí không có đề nghị kiểu như: 'Thiago, bạn có chấp nhận nhận một euro để ở lại với chúng tôi?' Không có gì cả và điều này khiến tôi khó chịu. Trong tình hình dịch bệnh, họ có 3 tháng để lên kế hoạch chia tay tôi. Tuy nhiên, chẳng có hành động nào", Silva tiết lộ với Four Four Two.

"Tôi không chỉ gắn bó với PSG một mùa giải. Đó là chặng đường 8 năm và với tư cách người đội trưởng cùng CLB giành nhiều danh hiệu. Tôi xứng đáng được tôn trọng nhiều hơn thế. Điều tương tự cũng xảy ra với Cavani", anh nhấn mạnh.

Frank Lampard đã trao cơ hội để Silva đến Chelsea. Ảnh: Getty.

Mùa giải 2019/20 là năm cuối cùng Silva khoác áo PSG. Vào tháng 6/2020, hợp đồng của trung vệ người Brazil kết thúc, nhưng anh gia hạn thêm vài tháng để tiếp tục ra sân ở Champions League 2019/20.

Sau trận chung kết Champions League 2020/21, Silva lặng lẽ chia tay PSG. Anh chuyển đến Chelsea theo lời mời của HLV Frank Lampard.

"Buổi sáng sau trận chung kết Champions League, tôi gặp chủ tịch PSG trong thang máy khách sạn. Ông ấy nói, Leo (Giám đốc Thể thao PSG - PV) muốn trò chuyện cùng tôi một lần nữa.

Tôi tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra, và tâm trí đã sẵn sàng rời xa PSG. Sau đó, người đại diện của tôi cho biết có một lời đề nghị từ Chelsea và chỉ có vài ngày quyết định. Tôi chấp nhận ngay sau đó, trước khi gặp Leo.

Leo hỏi tôi, liệu đã ký hợp đồng với CLB khác hay chưa, nhưng mọi thứ không rõ ràng. Tôi nói, chưa có, nhưng đã đồng ý với Chelsea vì lời đề nghị này không thể cân đo đong đếm bằng tiền", Silva kể lại.

Silva gia nhập Chelsea theo chuyển nhượng tự do. Mùa này, anh đã chơi 21 trận trên mọi đấu trường cho "The Blues". Trung vệ 36 tuổi vẫn duy trì thể lực và thi đấu tròn vai bằng kinh nghiệm.