Thiago Messi cổ vũ bố theo cách đặc biệt

"Tôi sinh ra ở Argentina, nơi có Diego Maradona và Lionel Messi. Tôi sẽ không bao giờ quên những trận chung kết mà chúng ta đã thất bại. Tôi đã khóc trong nhiều năm. Nhưng nỗi đau đã kết thúc tại Maracana, nơi Argentina đánh bại Brazil để vô địch Copa America".

"Giờ đây, chúng ta lại khao khát giành chiến thắng. Argentina muốn trở thành nhà vô địch thế giới. Chúng ta có thể nhìn thấy Maradona từ thiên đường. Ông ấy luôn cổ vũ cho Messi", Antonela Roccuzzo chia sẻ lại thông điệp viết tay của cậu con trai cả.

Đây chính là lời của "Muchachao", ca khúc nổi tiếng nhất tại Argentina trong thời gian World Cup diễn ra. Giai điệu, ca từ này còn được vang lên trước mọi trận đấu của thầy trò HLV Lionel Scaloni.

Argentina từng trải qua giai đoạn đen tối với gần 30 năm không giành nổi một danh hiệu. Sau 2 thất bại liên tiếp ở chung kết Copa America (2015 và 2016), Messi thậm chí đã có lúc bỏ cuộc.

Năm 2021, Messi cùng đồng đội giải cơn khát danh hiệu cho bóng đá xứ sở Tango bằng chức vô địch Nam Mỹ đầu tiên sau 28 năm chờ đợi, tiếp đó là danh hiệu Siêu cúp Liên Lục địa 2022.

Tuy nhiên, mục tiêu lớn nhất của Argentina vẫn là ngôi vương thế giới đầu tiên kể từ năm 1986. Messi từng thất bại trước Đức ở chung kết năm 2014 và không muốn lặp lại ký ức đau buồn này khi chạm trán Pháp trên sân Lusail vào đêm nay.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi.