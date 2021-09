1. Thị xã nào có diện tích nhỏ nhất Việt Nam? Kỳ Anh (Hà Tĩnh)

Cửa Lò (Nghệ An)

Long Mỹ (Hậu Giang) Với 27,81 km2, Cửa Lò là thị xã có diện tích nhỏ nhất Việt Nam. Toàn thị xã có 7 phường: Nghi Hải, Nghi Hòa, Nghi Hương, Nghi Tân, Nghi Thu, Nghi Thủy và Thu Thủy. Cửa Lò được xác định là đô thị du lịch trọng điểm của Nghệ An, có bãi biển nổi tiếng từ cả trăm năm qua. Ảnh: Lê Thắng/Báo Nghệ An.