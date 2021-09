Thị xã duy nhất tiếp giáp cả 4 thành phố trực thuộc tỉnh?

4. Thị xã nào thuộc tỉnh Đắk Lắk? Buôn Hồ

Buôn Đôn

Buôn Mê Thị xã Buôn Hồ thuộc tỉnh Đắk Lắk, nằm về phía bắc tỉnh. Thị xã hiện có 7 phường: Đạt Hiếu, An Lạc, An Bình, Thiện An, Đoàn Kết, Thống Nhất, Bình Tân và 5 xã: Ea Siên, Ea Drông, Ea Blang, Bình Thuận, Cư Bao. Ảnh: Vnspy.