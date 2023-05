Thị trường Việt Nam mang về 406 triệu USD cho Central Retail

Central Retail Corporation (CRC) vừa công bố mức tăng trưởng mạnh mẽ trong quý I với doanh thu 63,2 tỷ baht (1,8 tỷ USD), tăng 12%.

Central Retail đạt kết quả kinh doanh tích cực trong quý I. Ảnh: CRC.

Theo đó, lợi nhuận ròng cũng tăng 75% lên 2,31 tỷ baht ( 66 triệu USD ). Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA) tăng 24% so với cùng kỳ lên 8,19 tỷ baht ( 235 triệu USD ).

Nói với Bangkok Post, Yol Phokasub - giám đốc điều hành của CRC - cho biết công ty đã đạt được khởi đầu xuất sắc trên tất cả hạng mục kinh doanh, với doanh thu và lợi nhuận vượt mức được ghi nhận trước đại dịch. Cụ thể, doanh nghiệp này đạt mức tăng trưởng doanh thu 30% trong ngành hàng thời trang cùng với mức tăng trưởng 9% trong ngành hàng thực phẩm.

Theo Bangkok Post, sự trở lại của nhóm du khách quốc tế cũng đóng góp vào sự tăng trưởng của doanh nghiệp này. Việc CRC tiếp tục phát triển hệ thống cửa hàng song song cùng việc triển khai các nền tảng đa kênh cũng giúp đẩy mạnh khả năng phục hồi của ngành bán lẻ.

Thị trường Việt Nam đã mang về 14,1 tỷ bath ( 406 triệu USD ) cho Central Retail trong quý I vừa qua, đóng góp 24%, chỉ đứng sau thị trường Thái Lan.

Tại Việt Nam, CRC tiếp tục phát triển, xây dựng sức mạnh từ hai mô hình thành công, bao gồm GO! trung tâm mua sắm và đại siêu thị.

Hiện tại, GO! đã được đổi thương hiệu gần như 100% từ Big C và có tổng cộng 39 chi nhánh trên 29 tỉnh thành Việt Nam. Siêu thị GO! hiện có tổng cộng 5 chi nhánh và CRC đã có kế hoạch khai trương thêm 5-7 chi nhánh trong năm nay.

Hồi tháng 2, CRC đã chia sẻ trên Bangkok Post về kế hoạch đầu tư 50 tỷ baht (khoảng 1,45 tỷ USD ) vào Việt Nam từ năm 2023 đến 2027 để tăng tốc sự hiện diện của mình tại thị trường

Theo giám đốc điều hành Yol Phokasub, CRC coi Việt Nam là một thị trường tiềm năng với tốc độ tăng trưởng kinh tế liên tục.

Trước đó, CRC đã đầu tư hơn 10 tỷ baht ( 290 triệu USD ) để mở rộng hoạt động kinh doanh bán lẻ tại Việt Nam trong giai đoạn 2012-2022.

Theo kế hoạch mở rộng, Central Retail Việt Nam đặt mục tiêu tăng gấp đôi số lượng cửa hàng lên 600 trên 57 trong số 63 tỉnh thành của Việt Nam vào năm 2027, với tổng diện tích sàn dự kiến ​​đạt 2 triệu m2.

"Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng bất chấp những bất ổn. Tôi kỳ vọng GDP của Việt Nam sẽ tăng trưởng lần lượt là 6,7% và 7,2% vào năm 2023 và 2024, so với mức 3,5% một năm của Thái Lan trong hai năm tới. Điều này sẽ đưa Việt Nam trở thành thị trường phát triển nhanh nhất Đông Nam Á” - Olivier Langlet, Tổng giám đốc Central Retail Việt Nam cho biết.