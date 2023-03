Thị trường văn phòng cho thuê hạng A khởi sắc tại Trung Quốc

Trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc có dấu hiệu phục hồi, nhiều doanh nghiệp đã lên kế hoạch để mở rộng quy mô và phạm vi hoạt động.

Nhu cầu thuê văn phòng hạng A có thể tăng mạnh tại Trung Quốc trong khoảng thời gian tới. Ảnh: Bloomberg.

Theo South China Morning Post, các nhà phân tích thị trường dự báo nhu cầu thuê văn phòng cao cấp ở Trung Quốc sẽ bật tăng từ quý II năm nay. Kết luận này được đưa ra dựa trên bối cảnh nhiều công ty chuẩn bị nâng cấp và mở rộng quy mô khi hoạt động kinh doanh được cải thiện.

Dựa trên dự báo của Công ty JLL, tổng diện tích văn phòng hạng A được thuê tại 20 thành phố lớn của Trung Quốc dự kiến tăng gần gấp đôi, lên 4,9 triệu m2 trong năm nay.

Còn đối với CBRE, đơn vị này ước tính diện tích văn phòng cao cấp được thuê tại Trung Quốc sẽ đạt khoảng 5 triệu m2 trong năm 2023. Con số này trong năm 2022 chỉ là 2,34 triệu m2, giảm 68% so với năm 2021.

“Đây là một năm phục hồi của thị trường văn phòng cho thuê tại Trung Quốc”, ông Mi Yang, Trưởng bộ phận nghiên cứu văn phòng cho thuê tại JLL, chia sẻ. Bên cạnh đó, vị này cũng cho rằng các doanh nghiệp đang khôi phục hoạt động sau một thời gian trì trệ. Hiện các công ty đang điều chỉnh lại không gian văn phòng trước khi thị trường bùng nổ mạnh hơn.

Việc Trung Quốc thay đổi chính sách zero Covid-19 đã mở đường cho sự phục hồi của các hoạt động kinh tế. Sau khi các biện pháp hạn chế được gỡ bỏ, doanh số bán lẻ trong tháng 1 và tháng 2 đã tăng 3,5% so với năm trước. Trong khi đó, sản lượng công nghiệp tăng 2,4% so với cùng kỳ.

“Chúng tôi nhận thấy sự khởi sắc trong các hoạt động kinh doanh. Điều này sẽ tác động tích cực tới thị trường văn phòng cho thuê. Chúng tôi kỳ vọng thị trường văn phòng hạng A sẽ ổn định và giá bắt đầu tăng lên vào cuối tháng 3 hoặc đầu quý II”, ông Rayman Zhang, người đứng đầu bộ phận tư vấn và giao dịch tại chi nhánh Trung Quốc của CBRE, cho biết.

Theo Fitch Ratings, giao thông đô thị ở Trung Quốc đã phục hồi về mức trước dịch. Lượng hành khách đi tàu điện ngầm trung bình hàng ngày ở 20 thành phố lớn đã vượt mức ghi nhận vào tháng 1/2019. Ngoài ra, một chỉ số theo dõi tắc mức độ tắc nghẽn giao thông trên 100 thành phố lớn trong tháng này cũng đã vượt qua các mức của năm 2019.

Theo nghiên cứu của CBRE, các công ty trong lĩnh vực tài chính và TMT (công nghệ, truyền thông và viễn thông) đang thúc đẩy thị trường văn phòng cho thuê cao cấp. Những doanh nghiệp này lần lượt chiếm lần lượt khoảng 30% và 20% diện tích văn phòng ở Bắc Kinh, Thượng Hải và Thâm Quyến.

Theo CBRE, trong năm 2022, diện tích văn phòng hạng A của các công ty lĩnh vực TMT chiếm khoảng 21% ở Bắc Kinh, 26% ở Thâm Quyến, 14% ở Thượng Hải.

Tuy nhiên, ông Zhang cảnh báo nhiều gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc đang tìm cách xây dựng khuôn viên riêng. Điều này khiến nhiều không gian văn phòng cho thuê bị bỏ trống trên thị trường trong tương lai.