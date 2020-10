Thị trường sedan hạng B tháng 9 - Vios, Accent bỏ xa phần còn lại

Trong tháng 9, phân khúc sedan hạng B có sự tăng trưởng về doanh số. Toyota Vios tiếp tục dẫn đầu, Suzuki Ciaz vẫn là mẫu xe bán chậm nhất.

Tình hình kinh doanh của các hãng ôtô có sự khởi sắc khi kết thúc tháng Ngâu. Phân khúc sedan hạng B cũng không ngoại lệ, phần lớn các mẫu xe đều có sự tăng trưởng. Toyota Vios tiếp tục dẫn đầu, xếp ngay sau là Hyundai Accent nhưng khoảng cách đã bị nới rộng đáng kể. Suzuki Ciaz cũng đã trở lại cuộc đua khi phiên bản mới được ra mắt vào cuối tháng 9.

Doanh số nhóm sedan hạng B trong tháng 9/2020

1. Toyota Vios: 2.912 xe

Trong tháng 9, Toyota Vios có doanh số đạt 2.912 xe, tăng 759 xe so với tháng trước đó. Mẫu xe này tiếp tục dẫn đầu thị trường và bỏ xa đối thủ xếp sau tại phân khúc sedan hạng B là Hyundai Accent đến gần 1.100 xe. Nhu cầu mua xe tăng mạnh sau tháng Ngâu là nguyên nhân giúp doanh số của Toyota Vios tăng trưởng đáng kể.

Vào đầu năm nay, Toyota Việt Nam đã ra mắt phiên bản nâng cấp của Vios để tăng sức cạnh tranh với 2 đối thủ Hàn Quốc là Hyundai Accent và Kia Soluto. Hiện tại, 5 phiên bản Toyota Vios có mức giá dao động từ 470 triệu đến 570 triệu đồng. Xe được trang bị tiêu chuẩn động cơ 1.5L đi kèm tùy chọn hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số CVT.

2. Hyundai Accent: 1.817 xe

Mẫu xe Hàn Quốc đạt doanh số 1.817 xe trong tháng 9, đứng ở vị trí thứ 2 trong phân khúc sedan hạng B và toàn thị trường, xếp sau Vios. Tuy nhiên, khoảng cách giữa mẫu xe này và đối thủ đã bị nới rộng đáng kể. Chỉ còn 3 tháng nữa là kết thúc năm 2020, khả năng Hyundai Accent vượt mặt Toyota Vios về doanh số cả năm là rất thấp.

Hyundai Accent hiện được bán ra với 4 phiên bản gồm 1.4L MT tiêu chuẩn giá 425 triệu đồng, 1.4L MT giá 470 triệu đồng, 1.4L AT giá 499 triệu đồng và 1.4L AT đặc biệt giá 540 triệu đồng. Giá bán này tương đối mềm nếu so với 2 đối thủ là Honda City và Toyota Vios. Phiên bản nâng cấp của Hyundai Accent đã ra mắt tại Ấn Độ từ tháng 4, rất có thể xe sẽ được giới thiệu tại thị trường Việt Nam vào năm sau.

3. Kia Soluto: 629 xe

Kia Soluto tiếp tục xếp ở vị trí thứ 3 trong phân khúc sedan hạng B. Mẫu xe này đạt doanh số 629 xe trong tháng 9, tăng 55 xe so với tháng trước đó. Tuy nhiên mức tăng trưởng này không quá đáng kể so với 2 cái tên kể trên.

Gần đây nhất, Thaco vừa điều chỉnh giá bán cho Kia Soluto, giảm 30 triệu đồng cho mỗi phiên bản. Mức giá mới của Soluto dao động từ 369 triệu đến 469 triệu đồng. Kia trang bị cho 4 model Soluto động cơ 1.4L, đi cùng hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Dù trang bị thua thiệt so với các đối thủ khác, nhưng giá bán rẻ ngang xe hạng A được xem là lợi thế của Kia Soluto.

4. Mitsubishi Attrage: 428 xe

Mitsubishi Attrage dần chứng tỏ được vị thế của mình kể từ khi thế hệ mới ra mắt vào tháng 3/2020. Trong tháng 9, mẫu xe này đạt doanh số 428 xe, tăng 47 xe so với tháng trước. Điều này giúp Mitsubishi leo lên vị trí thứ 4 trong phân khúc sedan hạng B, xếp trên đối thủ sừng sỏ như Honda City hay Mazda2 sedan.

Thành công này đến từ việc Mitsubishi áp dụng ưu hỗ trợ 50% phí trước bạ của cho Attrage. Thế hệ mới của mẫu xe này có những thay đổi đáng kể ở ngoại hình, thiết kế trẻ trung và thể thao hơn, nhờ đó mà Mitsubishi Attrage thoát khỏi mác "đội sổ". Mitsubishi Attrage 2020 có 2 phiên bản là 1.2 MT và 1.2 CVT, có giá bán lần lượt là 375 triệu và 460 triệu đồng, phiên bản 1.2 CVT Eco đã được loại bỏ. Giá bán này ngang với Kia Soluto.

5. Nissan Sunny: 259 xe

Có tổng cộng 259 chiếc Sunny được bán ra thị trường trong tháng 9, tăng 156 xe so với tháng trước đó. Nguyên nhân của sự tăng trưởng này là do nhiều đại lý áp dụng giảm giá Nissan Sunny. Cụ thể, phiên bản Sunny XL có giá 355 triệu đồng, Sunny XT Q giá còn 400 triệu đồng và Sunny XV Q có giá 430 triệu đồng. Điều này khiến giá bán của Nissan Sunny chỉ ngang với những mẫu xe hạng A.

Đây là động thái xả hàng trước khi Nissan có nhà phân phối mới tại Việt Nam. Giới chuyên môn và khách hàng kỳ vọng sự thay đổi này sẽ góp phần cải thiện việc kinh doanh của Nissan tại Việt Nam nói chung và mẫu Sunny nói riêng. Bên cạnh đó, điều này mở ra hy vọng Nissan Sunny thế hệ mới sẽ sớm được ra mắt cùng với nhà phân phối mới của Nissan.

6. Mazda2 sedan: 250 xe

Doanh số của Mazda2 sedan được cải thiện đáng kể trong tháng 9 với 250 xe. Tháng trước đó, mẫu xe này chỉ có doanh số 77 xe. Tuy nhiên, bấy nhiêu vẫn chưa đủ để Mazda2 sedan cải thiện được thứ hạng trong cuộc đua doanh số ở nhóm sedan hạng B. So với các đối thủ, Mazda có mức giá cao hơn và không được hưởng ưu đãi 50% phí trước bạ khi là xe nhập khẩu.

Biến thể Mazda2 sedan có 4 phiên bản gồm AT, Deluxe, Luxury và Premium có giá bán từ 479 triệu đến 599 triệu đồng sau khi điều chỉnh giá. Xe trang bị động cơ 1.5L và hộp số tự động 6 cấp. Dù sở hữu nhiều tính năng tiện nghi và an toàn, Mazda2 lại không có ưu thế về không gian nội thất.

7. Honda City: 207 xe

Đang trong quá trình dọn kho thế hệ cũ, nên Honda City có doanh số khá thấp trong tháng 9, với 207 xe được bán ra. So với tháng 8, doanh số này thấp hơn 252 xe. Thế hệ mới của Honda City đã ra mắt tại Thái Lan từ vài tháng trước và rất có thể sẽ sớm cập bến Việt Nam trong năm nay.

Thế hệ hiện tại của Honda City đã xuất hiện trên thị trường 3 năm cùng giá bán cao hơn đối thủ (559-599 triệu đồng) là lý do khiến mẫu xe này dần đánh mất vị thế trong cuộc đua doanh số. Thế hệ mới của Honda City sở hữu thiết kế hiện đại hơn cùng những nâng cấp về tính năng được kỳ vọng sẽ giúp mẫu xe này cải thiện được tình hình kinh doanh.

8. Suzuki Ciaz: 12 xe

Tháng 9 cũng đánh dấu sự trở lại của Suzuki Ciaz. Phiên bản mới của mẫu xe này đã được ra mắt tại Việt Nam vào cuối tháng trước. Tuy nhiên, đây chỉ là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời, sự thay đổi của Ciaz 2020 chưa thực sự tạo được nhiều ấn tượng. Doanh số 12 xe đều là của thế hệ mới.

Xe tiếp tục được nhập khẩu từ Thái Lan nên không được ưu đãi phí trước bạ 50%. Suzuki Ciaz 2020 tại Việt Nam có duy nhất phiên bản 1.4 AT, giá bán 529 triệu đồng. Việc không được trang bị hệ thống kiểm soát lực kéo TCS và cân bằng điện tử ESP, không đa dạng phiên bản khiến Suzuki Ciaz thua thiệt những đối thủ khác.