Thị trường sách Tây Ban Nha đạt 2,5 tỷ euro

Báo cáo hôm 19/7 của ngành xuất bản Tây Ban Nha cho thấy trải qua năm thứ hai đối mặt đại dịch, doanh thu toàn ngành sách của đất nước này vẫn có mức tăng trưởng 5,6%.

Theo đó, tất cả doanh thu bán sách ở các mảng của Tây Ban Nha đều có mức tăng trưởng, ngoại trừ sách giáo khoa (không tính giáo trình dành cho bậc đại học).

Mức tăng trưởng của toàn ngành là 5,6% vào năm 2021, ước đạt doanh thu khoảng hơn 2,5 tỷ euro, thể hiện mức tăng trưởng lớn nhất trong thế kỷ này.

“Từ năm 2020, giữa đại dịch, chúng tôi nhận thấy dấu hiệu rõ ràng rằng người dân đã tìm đến sách nhiều hơn. Giờ đây, điều này đã được khẳng định bởi những con số về doanh thu”, ông Daniel Fernández - Chủ tịch Liên đoàn các tổ chức nhà xuất bản của Tây Ban Nha (FGEE) - nói.

Doanh thu từ mảng sách kỹ thuật số của Tây Ban Nha có tín hiệu khởi sắc. Ảnh: Residencias Universitarias.

Tín hiệu lạc quan từ sách kỹ thuật số

Ông Daniel Fernández cũng nhấn mạnh rằng sự gia tăng này là do mức tăng trưởng về số lượng bản sách giấy (tăng 5,9% so với năm 2020). Ngoài ra, trong năm 2021, theo phản ánh của nghiên cứu, đã có 13,49 triệu bản sách kỹ thuật số được tải xuống (tăng 1,7% so với năm 2020).

Báo cáo cũng tiết lộ rằng vào năm 2021, số đầu sách được xuất bản tăng 6,4% so với năm trước (8,9% trên giấy và 1,2% trên kỹ thuật số). Mức giá trung bình của một ấn bản sách đã ở mức 13,97 euro.

Theo đó, sách kỹ thuật số chiếm 5,2% tổng doanh thu. Năm 2021, có 24.176 bản sách kỹ thuật số được Tây Ban Nha thực hiện, mang đến doanh thu 134,79 triệu euro. Con số này cũng cho thấy mức tăng trưởng 6,8% so với năm 2020.

Trong khi đó, doanh số bán sách qua hệ thống trực tuyến cũng tiếp tục tăng, cụ thể là 23,9% so với năm 2020.

Truyện tranh là một trong những mảng sách có mức doanh thu tăng trưởng mạnh ở Tây Ban Nha. Ảnh: El Periódico.

Sách cho giới trẻ tăng trưởng mạnh nhất

Cũng theo báo cáo của Liên đoàn các tổ chức nhà xuất bản của Tây Ban Nha (FGEE), doanh số bán sách dành cho trẻ em và thanh, thiếu niên của quốc gia này ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất: Tăng tới 17,8% (đạt 432,24 triệu euro). Sách hư cấu dành cho người lớn tăng 8,2% (đem lại doanh thu 548,9 triệu euro).

Sách phi hư cấu vẫn chiếm vị trí quan trọng, cũng có doanh thu tăng 7,7%. Truyện tranh và tiểu thuyết đồ họa tăng 6,7%. Tuy nhiên, doanh thu sách giáo khoa tiếp tục giảm gần 4% so với năm 2020. Đây cũng là mảng sách duy nhất có sự sụt giảm trong năm 2020 của Tây Ban Nha.

“Sách đóng vai trò quan trọng nhất trong tác động xã hội và nền văn hóa Tây Ban Nha. Năm qua, cả doanh số bán sách và tỷ lệ đọc đều có tín hiệu tích cực cho toàn ngành xuất bản, cũng như cho sự tiến bộ văn hóa của chúng ta dù trong bối cảnh 2 năm chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19”, ông Daniel Fernández nhận định.

Doanh số bán sách tăng vọt này còn đặt ra tín hiệu lạc quan cho Tây Ban Nha với vai trò khách mời danh dự tại Hội chợ sách quốc tế Frankfurt (Đức) vào tháng 10 năm nay.