Thị trường phim Hong Kong hồi sinh

"Fantastic Beasts 3" và các bom tấn Hollywood được kỳ vọng vực dậy doanh thu phòng vé cho hệ thống rạp chiếu phim ở Hong Kong.

Theo South China Morning Post, các rạp chiếu phim ở Hong Kong sẽ hoạt động trở lại trong tuần này sau hơn 100 ngày bị đóng cửa do dịch Covid-19. Dân địa phương đã có thể đặt vé để ra rạp thưởng thức các phim đang gây sốt.

Danh sách phim sẽ được chiếu ở xứ Cảng thơm bao gồm Moonfall, Scream 5, Sing 2... Chủ kinh doanh rạp chiếu hy vọng Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore - tác phẩm tiền truyện thứ ba của loạt phim Harry Potter, và The Unbearable Weight of Massive Talent do Nicolas Cage đóng chính, sẽ mang về doanh thu ấn tượng.

Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore và các bom tấn Hollywood được kỳ vọng làm "hồi sinh" doanh thu phòng vé Hong Kong. Ảnh: CNN.

"Trong những tuần tới, nhà phân phối địa phương phải sắp xếp suất chiếu cho các bộ phim bom tấn bị trì hoãn, cũng như những tựa phim mới được dự đoán là ứng viên sáng giá cho mùa giải thưởng năm nay", South China Morning Post viết.

Danh sách tác phẩm The Batman, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, The Battle of Lake Changjin II, Marry Me, Breakout Brothers 2, Flee... cùng những bộ phim nội địa cũng được hy vọng sớm có suất chiếu tại các cụm rạp Hong Kong.

HK01 đưa tin ngành giải trí Hong Kong rơi vào tình trạng báo động trong đợt bùng dịch mới nhất. Trong đó, rạp chiếu phim lỗ gần 200 triệu USD sau 3 tháng ngưng trệ.

Từ ngày đại dịch xuất hiện, hệ thống rạp chiếu phim ở Hong Kong đã phải đóng cửa 4 lần. Mỗi lần ngừng hoạt động kéo dài hơn 3 tháng. Ở làn sóng dịch thứ 5 này, rạp chiếu bị cấm đón khách đến ngày 20/4.

Doanh thu phòng vé luôn duy trì ở mức 1,9 tỷ HKD ( 243 triệu USD ) trước dịch Covid-19, nhưng đến năm 2020 đã giảm 70% và đã tụt xuống 85-90% trong năm 2022. Trong đó, showbiz xứ Cảng thơm mất trắng 2 mùa phim Tết liên tiếp.

Điền Khải Văn - phát ngôn viên kiêm trưởng Hội nhà làm phim Hong Kong - nhận định trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 3 rằng điện ảnh Hương Cảng đang ở giai đoạn nguy khốn nhất. Một nhóm các công ty sản xuất phim, rạp chiếu đã phá sản. Ông cho biết các đơn vị phát hành phim "kêu cứu" với hy vọng chính quyền nới lỏng quy định để họ giảm thiểu nguy cơ thua lỗ.