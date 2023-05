Thị trường ôtô Việt Nam đón nhận nhiều xe mới trong tháng 4

Sản phẩm mới được tung ra thị trường trong tháng 4 khá đa dạng, trải dài từ phân khúc phổ thông đến cao cấp giá vài tỷ đồng.

Tháng đầu tiên của quý II đánh dấu sự bùng nổ của thị trường ôtô khi đón nhận hơn 5 mẫu xe mới. Không chỉ có những mẫu xe xăng, người tiêu dùng trong nước còn đón nhận sự xuất hiện của sản phẩm thuần điện mới.

Xe điện bình dân VinFast VF 5 Plus

Đây là mẫu xe điện nhỏ gọn nhất trong dải sản phẩm ôtô điện của VinFast. VF 5 Plus được xem như lựa chọn thay thế Fadil trong phân khúc xe dưới 500 triệu đồng của thương hiệu Việt Nam.

Kích thước tổng thể của VF 5 Plus là 3.965 x 1.720 x 1.580 mm (dài x rộng x cao), chiều dài cơ sở 2.513 mm. Dựa theo thông số, VF 5 Plus không quá khác biệt so với 2 mẫu SUV hạng A trên thị trường là Toyota Raize và Kia Sonet.

Xe sử dụng motor điện có công suất 134 mã lực, mô-men xoắn cực đại 135 Nm. Bộ pin lắp dưới sàn có dung lượng 37,23 kWh, giúp xe di chuyển tối đa khoảng 300 km sau mỗi lần sạc đầy.

Giá bán của VinFast VF 5 Plus từ 458 triệu đồng và chưa bao gồm pin, mỗi tháng khách hàng cần chi 1,6 triệu đồng thuê pin. Nếu mua xe có pin, giá xe là 538 triệu đồng. Hiện tại trên thị trường, đây là mẫu xe điện có giá bán dễ tiếp cận nhất.

4 sản phẩm BMW mới, có xe điện hạng sang i7

BMW vừa giới thiệu đến khách hàng trong nước dải sản phẩm ôtô cao cấp, bao gồm 7-Series G70, 8-Series mới, X7 mới và mẫu sedan thuần điện i7. Điểm đáng chú ý trong dải sản phẩm này là thế hệ mới của dòng 7-Series và mẫu sedan điện i7.

BMW 7-Series G70 thay đổi thiết kế lẫn trang bị từ bên ngoài đến bên trong. Những điểm nổi bật trên xe có thể kể đến như lưới tản nhiệt cỡ lớn, cụm đèn đôi phía trước, màn hình Curved Display, màn hình cảm ứng đặt ở cánh cửa phía sau...

Dòng sedan này được trang bị động cơ I6 3.0L, tùy theo phiên bản sẽ cho công suất 286-381 mã lực, mô-men xoắn cực đại 425-540 Nm. Tất cả phiên bản đều dùng chung hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu sau.

i7 là biến thể chạy điện của dòng 7-Series nên những thông số về kích thước gần như tương đồng. Xe vẫn có lưới tản nhiệt cỡ lớn với đèn viền Iconic Glow, tuy nhiên khu vực này được làm kín và có thêm biểu tượng BMW i.

BMW i7 được trang bị 2 motor điện đặt ở 2 trục, sản sinh tổng công suất 544 mã lực và mô-men xoắn cực đại 745 Nm. Xe mất 4,7 giây để đạt tốc độ 100 km/h từ khi đứng yên, tốc độ tối đa giới hạn ở mức 240 km/h.

BMW 7-Series G70 được bán với 3 phiên bản là 735i M Sport, 735i Pure Excellence và 740i Pure Excellence, giá bán dao động 5,199- 6,599 tỷ đồng . Mẫu sedan điện i7 có duy nhất phiên bản xDrive60 Pure Excellence được bán với giá 7,199 tỷ đồng .

Dòng wagon Subaru Outback

Phiên bản mới của Outback được Subaru Việt Nam giới thiệu vào cuối tháng 4. Xe không có sự thay đổi nhiều về thiết kế, thay vào đó chỉ tập trung vào những nâng cấp về công nghệ an toàn.

Xe nay được trang bị công nghệ EyeSight 4.0 với các tính năng tự động đánh lái khẩn cấp, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn, giám sát người lái, 8 túi khí và cảnh báo va chạm trước/sau. Trên Outback phiên bản nâng cấp giữa vòng đời, xe được cải tiến với camera quan sát góc quét rộng hơn.

Động cơ trên Outback 2023 vẫn là loại boxer 2.5L, sản sinh công suất 166 mã lực và mô-men xoắn cực đại 252 Nm. Xe dùng hộp số tự động vô cấp CVT và được giả lập 8 cấp số. Xe có chế độ lái địa hình X-Mode 2 chức năng.

Giá bán của Subaru Outback mới là 2,099 tỷ đồng , tăng hơn 100 triệu đồng so với mức 1,969 tỷ đồng của phiên bản cũ. Xét trong phân khúc, mẫu xe này là đối thủ của Mercedes-Benz GLB 200 AMG ( 2,089 tỷ đồng ) cũng như Volkswagen Tiguan (từ 1,7 tỷ đồng ).