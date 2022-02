Thị trường nội địa khả quan, doanh nghiệp khởi động tour nước ngoài

Bên cạnh tình hình nhộn nhịp của thị trường du lịch nội địa, nhiều công ty lữ hành khởi động lại tour nước ngoài sau thời gian đóng băng.

Tình trạng tắc đường, quá tải ở những điểm du lịch lớn như Đà Lạt (Lâm Đồng), Sa Pa (Lào Cai) hay Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua có lẽ là tín hiệu vui với ngành du lịch sau 2 năm bị ngưng trệ vì đại dịch.

Du khách Việt đã không còn quá e dè hay lo sợ dịch bệnh bởi đa số đã tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19. Các tỉnh, thành cũng cởi mở hơn trong khâu tiếp nhận người ngoại tỉnh đến tham quan, vui chơi.

Tâm lý khách hàng thoải mái

Lo sợ tình trạng đông đúc dịp Tết, sau kỳ nghỉ dài ngày tại quê nhà, Duyên Nguyễn (27 tuổi) mới bắt đầu tìm kiếm thông tin, địa điểm phù hợp cho chuyến du lịch đầu năm.

Cô đặt câu hỏi về đơn vị tổ chức tour, gợi ý lịch trình vui chơi an toàn, phù hợp tại Phú Quốc trên một hội nhóm du lịch.

Duyên Nguyễn cho biết mỗi năm đều cố gắng dành thời gian tổ chức chuyến đi chơi xa gắn kết tình cảm các thành viên trong gia đình. Tính từ năm 2016, 6 thành viên đã ghé Tây Ninh, Sa Pa (Lào Cai), Phú Yên, Thái Lan.

Nữ du khách muốn du lịch cùng gia đình sau 2 năm dịch bệnh. Ảnh: NVCC.

Do tính chất công việc bận rộn, muốn tiết kiệm thời gian nghiên cứu lịch trình, cô hay tìm đến dịch vụ trọn gói. "Năm 2018, tôi đến Thái Lan. Đây cũng là đất nước đầu tiên tôi đặt chân đến. Đi cùng bạn bè thì dễ thảo luận lịch trình, khám phá đó đây. Tuy nhiên, khi đồng hành cùng gia đình, tôi chọn tour trọn gói để yên tâm hơn. Chỉ cần thỏa thuận số tiền ban đầu, mọi lịch trình đều có hướng dẫn viên theo sát".

Hai năm nay, do tình hình dịch bệnh phức tạp, lo sức khỏe của bà bị ảnh hưởng, cả nhà chưa có dịp tiếp tục các cuộc du hí. "Giờ ai cũng được tiêm 3 mũi vaccine rồi, các điểm du lịch đều có thông tin rõ ràng nên mình cứ đi thôi".

Cũng giống như Duyên, nhiều du khách đã tự tin hơn khi đặt phòng, vé máy bay du lịch. Nhu cầu và hình thức du lịch sau mùa dịch của họ cũng khá đa dạng từ staycation, kỳ nghỉ riêng tư trong resort, khách sạn cao cấp đến hành trình khám phá, đạp xe, leo núi, trekking...

Lượng khách ổn định, tăng so với cùng kỳ năm ngoái

Một số công ty lữ hành xác nhận với Zing tình hình khách du lịch nội địa khả quan trong giai đoạn đầu năm 2022.

"Dù còn khá cách biệt so với thời điểm trước dịch Covid-19, Tết Nguyên đán vừa qua, lượng khách du lịch tại Lữ hành Fiditour - Vietluxtour tăng khoảng 15-20% so với năm 2021. Điểm sáng nằm ở việc các tour Tết đều đã khởi hành thuận lợi, không bị hoãn, huỷ do ảnh hưởng dịch Covid-19 như năm ngoái", bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị - Truyền thông công ty này nói với Zing.

Theo thống kê của doanh nghiệp này, các điểm đến được du khách ưa chuộng trong năm nay có thể kể đến Phú Quốc (Kiên Giang), Đà Lạt (Lâm Đồng), Nha Trang (Khánh Hòa), Phú Yên, Quy Nhơn (Bình Định), Đà Nẵng...

Bằng cách đa dạng hình thức du lịch, các công ty lữ hành có thể thu hút nhiều đối tượng khách hàng hơn. Ảnh: Kenneth Oh.

Cũng dựa trên tình hình đặt tour đến thời điểm hiện tại, bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Phó giám đốc Ban Tiếp thị công ty Du lịch Vietravel, cho biết doanh nghiệp này kỳ vọng sẽ phục vụ khoảng 15.000 lượt khách trong 3 tháng đầu năm.

Sau Tết, khách hàng vẫn chủ yếu nhắm đến tour dịp lễ 30/4-1/5 và mùa hè do có kỳ nghỉ dài ngày, thời tiết thuận lợi cho du lịch.

Nhu cầu du lịch có biến chuyển lớn sau dịch, đa phần là khách đi theo nhóm gia đình, bạn bè. Theo đánh giá của Saigontourist, nhu cầu đặt hành trình riêng của 2 nhóm đối tượng trên tăng cao sau Tết. Thay vì chọn tour sẵn có, họ đưa ra yêu cầu về điểm đến, thời gian khởi hành, dịch vụ...

"Du khách có xu hướng quan tâm đến những tour du lịch sáng tạo, du lịch về với thiên nhiên, tâm linh. Vì thế, chúng tôi đang đầu tư, xây dựng sản phẩm mang lại trải nghiệm độc đáo, mới lạ. Du khách vừa tham quan cảnh đẹp, vừa tận hưởng văn hóa địa phương", bà Hoàng Thùy Linh, Phó giám đốc phòng Tiếp thị - Truyền thông Lữ hành Saigontourist chia sẻ.

Từ sau mùa dịch, các công ty lữ hành cũng ra mắt các loại hình du lịch mới. Tiêu biểu là gói free & easy (chỉ có dịch vụ lưu trú, phương tiện vận chuyển, vé máy bay, xe), được đối tượng khách trẻ ưa chuộng hơn do lịch trình tự do, giá ưu đãi.

Khởi động tour du lịch ngoài nước

Sau thời gian dài chỉ tập trung khai thác du lịch nội địa, thị trường quốc tế cũng nhận tín hiệu đáng mừng khi các đường bay quốc tế từng bước được nối lại. Tour du lịch đưa khách đến Dubai (UAE), Mỹ, Maldives, các nước Đông Nam Á, Đông Bắc Á... tiếp tục được triển khai và rao bán.

"Với thị trường này, chúng tôi luôn duy trì lực lượng nhân sự giàu kinh nghiệm, luôn sẵn sàng cho sự quay trở lại ngay khi có điều kiện", bà Linh cho biết. Đơn vị này đã triển khai gói tour Maldives 5 ngày 3 đêm với giá gần 70 triệu đồng/khách. Các tour dự kiến khởi hành từ cuối tháng 2.

Tour 5 ngày 4 đêm xem World Cup 2022 tại Qatar vào cuối năm, mức giá dự kiến 200 triệu đồng/người hoặc gói combo giá "mềm" hơn (chỉ gồm vé máy bay, phòng khách sạn 4 sao) giá khoảng 70 triệu đồng/người là một trong những sản phẩm "hot" mà Vietravel dự kiến triển khai thu hút du khách.

Du khách Việt quan tâm đến Dubai (UAE), Mỹ, Maldives, các nước Đông Nam Á, Đông Bắc Á... Ảnh: Halal Travel Guide.

Về phía khách hàng, nhu cầu đi du lịch nước ngoài cao nhưng nhiều người vẫn chưa mạnh dạn do đợi chủ trương chính thức của Nhà nước. Đại diện Lữ hành Fiditour - Vietluxtour cho biết dù chưa chính thức đưa ra các sản phẩm tour outbound, nhiều khách hàng thường xuyên liên hệ qua các kênh trực tiếp và online để hỏi về thông tin, ngày mở tour mới.

Tình hình dịch Covid-19 vẫn có thể tiếp tục là thử thách lớn với ngành du lịch nói chung trong năm nay. Tuy nhiên, đa số doanh nghiệp lữ hành đều kỳ vọng có thể khôi phục lại các thị trường trong nước, nước ngoài và thu hút khách quốc tế đến Việt Nam.