Thị trường nhà chung cư Hà Nội khó phục hồi nhanh

JLL dự báo thị trường căn hộ Hà Nội sẽ dần phục hồi ở 3 tháng cuối năm, tuy nhiên, tốc độ chưa thể nhanh do các doanh nghiệp bất động sản đã suy yếu, phải cắt giảm nhiều nhân sự.

Tại báo cáo thị trường bất động sản quý III, JLL cho biết thị trường căn hộ tại Hà Nội tiếp tục bị tác động tiêu cực từ dịch Covid-19. Các dự án căn hộ mới gặp nhiều khó khăn do phải dừng thi công xây dựng, quá trình thực hiện thủ tục đầu tư bị gián đoạn cũng như không thể tổ chức các sự kiện mở bán.

Tâm lý thăm dò thị trường của các chủ đầu tư trong thời điểm này cũng là nguyên nhân khiến nguồn cung thị trường căn hộ trong quý III tiếp tục ở mức thấp.

Cung giảm, cầu giảm nhưng giá bán tăng

Lượng căn hộ mở bán mới ghi nhận là 1.018 căn, giảm một nửa so với quý trước. Phần lớn nguồn cung mới nằm tại quận Nam Từ Liêm với dự án The Matrix One và Masteri Smart City.

Tổng lượng bán trong quý cũng chỉ đạt 1.449 căn, giảm 46,8% so với quý II do hoạt động giao dịch trực tiếp bị gián đoạn. Một số sàn giao dịch đã chuyển đổi mô hình tiếp cận khách mua nhà truyền thống sang hình thức trực tuyến, tuy nhiên, do căn hộ là sản phẩm đặc thù có giá trị lớn và liên quan đến nhiều thủ tục pháp lý nên người mua vẫn mang tâm lý lo ngại.

Thị trường căn hộ đón chờ nguồn cung mới trong năm 2022. Ảnh: Việt Linh.

Giá bán sơ cấp trung bình đạt 1.650 USD /m2, tăng 9,3% theo năm, chủ yếu do sự bổ sung các dự án chất lượng cao vào giỏ hàng sơ cấp, trong khi các dự án giá thấp đã bán hết. Các chủ đầu tư cũng đã nỗ lực cải thiện chính sách bán hàng bằng việc đưa ra các ưu đãi cho khách hàng mua nhà, đặc biệt diễn ra ở phân khúc sang trọng và cao cấp.

JLL dự báo thị trường căn hộ Hà Nội sẽ dần hồi phục trong 3 tháng cuối năm khi các biện pháp hạn chế tiếp xúc được gỡ bỏ. Tuy nhiên, tốc độ hồi phục của thị trường chưa thể nhanh do các doanh nghiệp dịch vụ, môi giới bất động sản đã suy yếu, phải cắt giảm nhân sự và cần thời gian phục hồi.

Một số dự án mới có thể dời thời điểm mở bán sang năm 2022 khi tâm lý thị trường cải thiện hơn thay vì quý IV như kế hoạch. Còn trong quý IV, thị trường sẽ chào đón khoảng 2.651 căn mở bán, nâng tổng nguồn cung mới năm 2021 dự kiến lên 11.448 căn hộ, giảm 25,3% so với năm 2020.

Giá thuê văn phòng giữ ở mức ổn định

Đối với phân khúc văn phòng, JLL thông tin hàng loạt dự án mới dự kiến ra mắt thị trường giai đoạn này đã phải tạm hoãn khai trương sang cuối năm hoặc đầu năm sau, do lệnh giãn cách nghiêm ngặt và tình hình dịch bệnh phức tạp.

Nhìn chung, thị trường văn phòng phân khúc hạng A và B giữ ổn định với khoảng gần 2,2 triệu m2 sàn, tập trung chủ yếu tại các quận Đống Đa, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Cầu Giấy và Nam Từ Liêm. Tính đến quý III, tỷ lệ trống toàn thị trường văn phòng hạng A và B duy trì ở mức 12,2%, giảm khoảng 3% so với cùng kỳ năm trước.

Sự sụt giảm của tỷ lệ trống theo năm chủ yếu nhờ nguồn cầu đã trên đà hồi phục trong giai đoạn 6 tháng đầu năm, trước khi bùng phát làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư. Các giao dịch lớn cải thiện mức hấp thụ thuần.

So với nửa đầu năm nay, nguồn cầu văn phòng trong quý III suy yếu. Tuy nhiên, thị trường văn phòng hạng A và B vẫn ghi nhận mức hấp thụ thuần dương, đạt khoảng 600 m2 sàn, chủ yếu nhờ các giao dịch lớn từ các công ty công nghệ và năng lượng ở các tòa nhà chất lượng cao.

Về giá, giá thuê trên toàn thị trường phân khúc A và B giữ ổn định ở mức 18,7 USD /m2/tháng. Trong quý III, JLL ghi nhận giá chào thuê tại đa số dự án không giảm, tuy nhiên các chủ nhà có xu hướng đưa ra các ưu đãi thuê hấp dẫn và linh hoạt trong đàm phán điều khoản thuê để thu hút khách thuê mới, đồng thời giữ ổn định tỷ lệ lấp đầy trong giai đoạn khó khăn này.

Ở 3 tháng cuối năm, thị trường sẽ chào đón khoảng 117.000 m2 sàn văn phòng cho thuê (NLA) đến từ dự án TechnoPark Tower tại huyện Gia Lâm. Giá thuê dự kiến được duy trì ổn định hoặc giảm nhẹ để thúc đẩy nguồn cầu trong ngắn hạn và trung hạn.