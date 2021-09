Thị trưởng New York: Cần chuẩn bị cho viễn cảnh 'tồi tệ nhất'

Trước những thiệt hại nặng nề do bão Ida gây ra cho một số khu vực ở Mỹ, Thị trưởng New York Bill de Blasio nói rằng người dân cần chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất có thể xảy ra.

Trong thời điểm miền Đông Bắc Mỹ đối mặt với thiệt hại nặng nề do bão Ida, ông Bill de Blasio, Thị trưởng thành phố New York, nói rằng khi các hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra thường xuyên hơn, "người dân New York phải chuẩn bị cho viễn cảnh tồi tệ nhất", Guardian đưa tin ngày 5/9.

“Giờ đây chúng ta buộc phải thay đổi những quy luật mang tính nền tảng và thay đổi cả cách ứng phó", ông De Blasio nói.

Thị trưởng New York đã phải đối mặt với một số chỉ trích do công tác cảnh báo bão thiếu hiệu quả cho người dân thành phố.

Dù Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ đã thông báo nguy cơ "lũ lớn đe dọa tính mạng", sức mạnh của bão Ida khi đổ bộ đêm ngày 1/9 (giờ địa phương) vẫn khiến nhiều người bất ngờ.

Theo Reuters, bốn bang ở miền Đông Bắc Mỹ đã ghi nhận hơn 44 người thiệt mạng do bão. Riêng tại New York, một số người đã chết đuối trong các tầng hầm khi nước tràn vào. Đến nay, giao thông công cộng của thành phố vẫn bị đình trệ.

Ông Bill de Blasio, Thị trưởng thành phố New York. Ảnh: Reuters.

Giới chức Mỹ cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng khí hậu có thể còn tiếp diễn. Thượng nghị sĩ Chuck Schumer cho biết: "Chúng ta phải nhận thức được những thay đổi này do biến đổi khí hậu gây ra”.

"Chúng ta cần làm điều gì đó thật nhanh chóng, bao gồm xây dựng cơ sở hạ tầng và sản xuất nguồn điện sạch”, ông Schumer nói.

Bà Kathy Hochul, Thống đốc bang New York, nói rằng chính quyền đã không thể đoán biết được rằng chỉ trong một giờ, lượng mưa đổ xuống đường phố New York có thể "sánh ngang với nước từ thác Niagara".

Hôm 3/9, ông De Blasio đã công bố các kế hoạch mới để ứng phó với tình hình, trong đó bao gồm thắt chặt biện pháp kiểm soát đi lại, hỗ trợ tốt hơn người dân ở các khu vực nguy hiểm và thành lập một lực lượng phản ứng nhanh.

Bão Ida đã gây ra thiệt hại nặng nề cho New York và nhiều nơi khác ở miền Đông Bắc Mỹ. Ảnh: CNN.

Ông Phil Murphy, Thống đốc bang New Jersey, nhấn mạnh rằng còn “nhiều việc phải làm” trong nỗ lực ứng phó với thiên tai. Ông Murphy cũng công bố gói hỗ trợ trị giá 10 triệu USD từ chính quyền bang cho các doanh nghiệp nhỏ bị thiệt hại do bão.

Tổng thống Joe Biden hôm 2/9 nói rằng khi Quốc hội Mỹ nhóm họp trở lại, ông sẽ sớm thúc đẩy kế hoạch Build Back Better - một dự luật nhằm hiện đại hóa cơ sở hạ tầng trên khắp nước Mỹ.

“Chúng ta cần phải chuẩn bị tốt hơn", ông Biden nói. "Chúng ta buộc phải hành động", ông khẳng định.