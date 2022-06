Thị trường lao đao khi quỹ tiền số bị vỡ nợ

Tòa án tại Quần đảo Virgin, thuộc Anh vừa ra lệnh thanh lý tài sản của quỹ đầu tư tiền số Three Arrows Capital sau khi tổ chức không còn khả năng thanh toán khoản vay.

Theo nguồn tin riêng của Sky News, một tòa án tại vùng lãnh thổ Quần đảo Virgin thuộc Anh đã ra lệnh cho Teneo Restructuring, một công ty chuyên xử lý tài sản doanh nghiệp, giải quyết vụ việc Three Arrows Capital mất khả năng thanh toán các khoản nợ.

Quần đảo Virgin thuộc Anh là vùng lãnh thổ được nhiều công ty mảng tiền số đặt trụ sở trên giấy tờ, bởi thủ tục thành lập doanh nghiệp đơn giản và chính sách thuế thuận lợi. Tuy nhiên, hiện chưa rõ tại sao tòa án vùng lãnh thổ tại Caribbean lại thực hiện yêu cầu về pháp lý với công ty có trụ sở đặt tại Singapore như Three Arrows Capital.

Quỹ đầu tư Three Arrows Capital bị tòa thanh lý tài sản do không còn khả năng trả nợ. Ảnh: Coinmarketcap.

Trước đó, nền tảng cho vay Voyager Digital đã cho biết Three Arrows Capital đang nợ công ty nêu trên 15.250 BTC và 350 triệu USD C. Tổng giá trị của khoản vay vào khoảng 672 triệu USD . Tuy nhiên, phía Three Arrows Capital đã không phản hồi yêu cầu thanh toán của Voyager gần đây. Hạn chót trả nợ của tổ chức đầu tư là ngày 27/6, nhưng họ không thể giải quyết. Do đó, phía Voyager Digital thông báo Three Arrows Capital chính thức vỡ nợ, buộc nền tảng thanh lý tài sản thế chấp.

Việc Three Arrows Capital không trả nợ đúng hạn cùng sự đi xuống của loạt tiền số gần đây khiến nền tảng Voyager Digital gặp khó khăn về nguồn tiền. Trước đó, nền tảng này đã phải vay gấp 485 triệu USD từ Alameda Research để khắc phục vấn đề.

Three Arrows Capital là một trong những quỹ đầu tư tiền số lớn trên thị trường, bên cạnh Alameda Research, Binance Labs, a16z, Jump Crypto. Trong danh mục đầu tư của Three Arrows Capital có tên nhiều đồng tiền số phổ biến tại Việt Nam như Polkadot, Solana, Avalanche, Kyber, NEAR, Axie Infinity.

Ngoài ra, Three Arrows Capital là một trong các bên chịu thiệt hại lớn từ cú sập LUNA. Quỹ này được phát hiện đã thế chấp tài sản số, đi vay nhiều tiền từ các nền tảng khác. Do đó, việc Three Arrows Capital mất khả năng trả nợ, bị thanh lý tài sản tạo ra phản ứng dây chuyền, khiến nhiều giao thức khó khăn.

Loạt tiền số có liên quan đến Three Arrows Capital giảm sâu. Ảnh: Coinmarketcap.

Trong giai đoạn này, Celsius, Finblox, Babel Finance, BlockFi hay Voyager Digital có động thái chặn rút tiền, vay khẩn cấp để giải quyết vấn đề.

Three Arrow Capital được thành lập từ 2012, từng tập trung vào việc đầu tư truyền thống trước khi chuyển dịch sang tiền số những năm gần đây. Su Zhu và Kyle Davies được biết đến là hai người sáng lập tổ chức này.

Lần cuối đại diện của Three Arrows Capital lên tiếng trước cộng đồng là từ 17/6, trong bài phỏng vấn với WSJ. Theo đó, ông Kyle Davies xác nhận quỹ đang gặp khó khăn về dòng tiền và đang tìm cách để cân đối, khắc phục.

Người sáng lập tổ chức tiết lộ tổng tài sản quỹ quản lý đến tháng 4 vào khoảng 3 tỷ USD . Khoảng 200 triệu USD trong số này được dùng đầu tư sớm vào LUNA. Tuy nhiên, lượng tài sản này xem như mất trắng sau sự kiện hồi đầu tháng 5. Uy tín của Three Arrows Capital cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi Su Zhu, một trong hai người sáng lập nhiều lần quảng cáo cho LUNA trên trang Twitter cá nhân.

Việc Three Arrows Capital bị tòa án phát lệnh thanh lý tài sản khiến tâm lý nhà đầu tư các loại tiền số quỹ đang giữ bị ảnh hưởng. Giá của các loại coin/token có thể giảm sâu nếu tổ chức bán tháo để trả nợ.

Trong 24 giờ qua, những đồng tiền số có liên quan đến Three Arrows Capital giảm sâu. Cụ thể, Solana giảm gần 10%, còn 32 USD /đồng, Polkadot giảm 6%, còn 6,8 USD /đồng, AVAX giảm 9,5%, còn 16 USD /đồng.