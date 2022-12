Thị trường cho thuê BĐS tăng nhiệt, căn hộ 'quận Ocean' được quan tâm

Đến tháng 10, căn hộ cho thuê ghi nhận mức độ quan tâm tăng tới 43% so với cùng kỳ 2021, qua đó trở thành điểm sáng trên thị trường bất động sản (BĐS).

Tọa độ được đông đảo nhà đầu tư và khách hàng tìm đến tiếp tục là Vinhomes Ocean Park phía đông Hà Nội.

Xu hướng tăng trưởng của căn hộ cho thuê

Là nhà đầu tư có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực cho thuê bất động sản, ông Hoàng Ngọc Chiến (quận Long Biên, Hà Nội) vừa chốt thành công 2 căn hộ mới cho kế hoạch kinh doanh của mình.

“Giá căn hộ sơ cấp có chu kỳ tăng 15 quý liên tiếp, hiện cao hơn 53% so với quý I/2019. Do đó, nhiều người chọn phương án tìm thuê căn hộ. Nhờ vậy, hàng chục căn hộ của tôi luôn đạt công suất 100%, nhiều thời điểm trong năm ‘cháy’ phòng khi lượng khách tăng đột biến”, ông Chiến chia sẻ.

Thị trường BĐS phía đông Hà Nội sôi động với đa dạng nguồn cung căn hộ.

Nhu cầu tìm thuê bất động sản ở Hà Nội quý III tăng 58% so với quý trước, theo dữ liệu của chuyên trang Batdongsan.com.vn. Trong đó, loại hình căn hộ được quan tâm, tìm kiếm nhiều nhất, đặc biệt ở các khu vực có giỏ hàng đa dạng như Gia Lâm. Do lực cầu lớn, dù giá cho thuê tăng 20%, mức độ chấp nhận của thị trường khả quan, đảm bảo lợi nhuận cho các nhà đầu tư.

Chị Thảo Nguyên - nhân viên công ty môi giới bất động sản - cho biết: “Giá thuê căn hộ 2 phòng ngủ hiện dao động 15-20 triệu đồng/tháng; căn studio cũng quanh mức 10 triệu đồng/tháng. Dù cao hơn 30-50% so với năm trước, hầu hết giỏ hàng giới thiệu đều được hấp thụ, cho thấy sức nóng của thị trường”.

Cũng theo chị Thảo Nguyên, đại đô thị của các thương hiệu uy tín, sở hữu ưu thế vượt trội về vị trí, tiện ích mới luôn được quan tâm lựa chọn, trong đó có Vinhomes Ocean Park.

Các sản phẩm tại “quận Ocean” đắt giá trong thị trường cho thuê căn hộ còn nhờ hệ thống VinBus thân thiện với môi trường. VinBus tạo kết nối thuận tiện từ nội khu đến các điểm quanh khu vực, qua đó giúp cư dân dễ dàng di chuyển tới nơi trọng yếu tại trung tâm thành phố.

Các căn hộ tại “quận Ocean” lọt vào "mắt xanh" các khách hàng nhờ sự vượt trội về vị trí, hệ tiện ích và uy tín chủ đầu tư.

Trải nghiệm cuộc sống nghỉ dưỡng đa phong cách

Vinhomes Ocean Park - nơi ví như “quận Ocean” - được lòng đông đảo khách hàng bởi những đặc quyền sống nghỉ dưỡng thượng lưu, đa dạng phong cách. Theo đó, các phân khu tại đây đều hội tụ tinh hoa kiến trúc và chất sống từ nhiều nơi, tạo nên “thế giới thu nhỏ” đầy cuốn hút.

Như thời điểm này, The Zurich đang là tâm điểm chú ý của cả khu vực bởi tái hiện hình ảnh của Thụy Sĩ. Trước đó, The Zenpark cũng "tạo sóng" với những sắc màu, đường nét đậm chất Nhật Bản; trong khi The Pavillion lại được ví như phiên bản thu nhỏ của đảo quốc sư tử Singapore cùng sự hiện diện của vườn Botanic Garden như khu rừng nhiệt đới đích thực.

Các căn hộ tại “quận Ocean” mang tới đa dạng phong cách sống nghỉ dưỡng thượng lưu.

Tại đại đô thị với cộng đồng phát triển lên gần 50.000 người, cư dân “quận Ocean” có đặc quyền sử dụng hàng nghìn tiện tích cao cấp tương tự trong resort như biển hồ nước mặn Crystal Lagoon rộng tới 6,1 ha hay hồ Ngọc Trai quy mô 24,5 ha. Cùng với đó, hàng chục công viên sinh thái nằm trong lòng các phân khu, các sân thể thao hiện diện khắp nơi. Đặc biệt, từng phân khu có hệ thống tiện ích riêng biệt, mang tới cơ hội sống vui, khỏe cho mọi cư dân.

An cư tại “quận Ocean”, đời sống tinh thần của cư dân được chủ đầu tư chăm chút với không khí lễ hội sôi động 4 mùa. Thời điểm này, Lagoon Festival Football dành riêng cho các cổ động viên cuồng nhiệt của World Cup; tiếp sau sẽ là chuỗi sự kiện chào đón Noel, năm mới.

Đặc biệt, những đêm nhạc thơ mộng bên bãi biển trong chuỗi mini show “Dear Ocean - Thư tình gửi đại dương” hội tụ các nghệ sĩ tên tuổi giúp cư dân hòa mình vào không khí âm nhạc du dương và lãng mạn. Cư dân cũng được sử dụng dịch vụ Glamping cao cấp, cà phê view hồ độc đáo hay khám phá phố đi bộ - phố đêm Ocean Park.

Dịch vụ cắm trại và cà phê bãi biển cùng vô vàn hoạt động mang tới không khí lễ hội sôi động 4 mùa tại Vinhomes Ocean Park.

Sống trong lòng đại đô thị “all-in-one" (tất cả trong một), mọi nhu cầu của cư dân được đáp ứng bởi các dịch vụ chất lượng quốc tế thuộc Tập đoàn Vingroup. Đó là sự hiện diện của các thương hiệu Vincom, Vinmec, Vinschool, VinUni, VinBus và tiêu chuẩn quản lý, vận hành Vinhomes. Chưa kể, khi Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire và Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown hoàn thành, hệ sinh thái dịch vụ này có quy mô lớn nhất từ trước tới nay của tập đoàn.

Cuộc sống đủ đầy, tiện nghi tạo nên sức hấp dẫn của “quận Ocean” và thu hút hàng chục nghìn người chuyển cư về phía đông Hà Nội. Đây cũng là động lực quan trọng hứa hẹn thúc đẩy thị trường bất động sản cho thuê trong khu vực tăng nhiệt thời gian tới.