Thị trường cần sa giải trí phát triển ở New York

Allan Gandelman - Chủ tịch Hiệp hội Trồng và Chế biến Cần sa New York - cho biết phần lớn cần sa tại bang sẽ được trồng ngoài trời và trong nhà kính. Họ sẽ chế biến cần sa thành các sản phẩm như thực phẩm từ cần sa và hút cần sa điện tử. Cần sa trồng ngoài trời thường có THC thấp hơn so với loại trồng trong nhà, dưới ánh đèn. Ngoài ra, trồng cần sa dưới ánh nắng mặt trời với các phương pháp bền vững tiêu tốn ít năng lượng hơn. Do đó, giá thành các sản phẩm cần sa có thể sẽ thấp hơn.