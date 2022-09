Thị trường BĐS tăng nhiệt khi Vinhomes ra mắt dự án mới

Những thông tin mới được hé lộ về dự án đại đô thị Vinhomes sắp ra mắt khiến nhiều nhà đầu tư không khỏi mong đợi.

Thông qua những hình ảnh đầu tiên được hé lộ, Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown là đại đô thị Vinhomes sắp ra mắt, hướng đến cư dân thượng lưu.

Vinhomes ra mắt hai đại đô thị trong một năm

Nối tiếp sự xuất hiện của đại đô thị Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire, thị trường BĐS đang dành nhiều sự quan tâm trước thông tin giai đoạn 3 của quần thể đô thị biển 1.200 ha mang tên Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown sắp ra mắt.

“Không chỉ chúng tôi mà nhiều khách hàng đang đợi thông tin chính thức từ chủ đầu tư vì thị trường BĐS thấp tầng, đặc biệt là sản phẩm thấp tầng Vinhomes, luôn được săn đón”, anh Khánh - nhà môi giới lâu năm các dự án Vinhomes - cho biết.

The Crown hứa hẹn trở thành tâm điểm mới của thị trường BĐS thấp tầng phía Bắc. Ảnh phối cảnh.

Trước đây, Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown thường được giới BĐS gọi là Vinhomes Đại An. Dự án có vị trí đẹp, sát cạnh giai đoạn 2 - The Empire, kết nối trực tiếp với hai tuyến đường huyết mạch là quốc lộ 5A và 5B (cao tốc Hà Nội - Hải Phòng).

Vị trí này giúp cư dân dễ dàng di chuyển vào trung tâm Hà Nội qua hệ thống hạ tầng phía đông đã hoàn thiện, kết nối các tỉnh lân cận như Bắc Ninh, Hải Dương và kết nối trực tiếp với 2 cạnh còn lại của “tam giác kinh tế” phía Bắc là Hải Phòng và Quảng Ninh bằng các tuyến cao tốc 5B. Đặc biệt, dự án nằm trên đường vành đai 4 mới được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư vào tháng 6.

Ông Quốc Bình - nhà đầu tư giàu kinh nghiệm tại Hà Nội - đang chờ ngày xuống tiền để sớm chọn được căn đẹp. Ông chia sẻ trước đó từng nghĩ dự án này được chủ đầu tư ra hàng trước The Empire, bởi nếu xét về vị trí thì The Crown gần trung tâm Hà Nội hơn. “Dù ra sau, tôi tin với tiềm lực và uy tín của Vingroup, tốc độ hoàn thiện dự án này cũng sẽ nhanh chóng như The Empire”, ông nói.

Một góc tiện ích của dự án Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown. Ảnh phối cảnh.

Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown hướng đến giới thượng lưu

Dù chưa được chủ đầu tư chính thức công bố, một số hình ảnh về Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown đã rò rỉ.

Từ các hình ảnh này, giới đầu tư nhận thấy đại đô thị sở hữu vị trí “trái tim” của quần thể đô thị biển 1.200 ha, giữa Vinhomes Ocean Park 1 và Vinhomes Ocean Park 2. Do đó, dự án được thừa hưởng toàn bộ hệ thống tiện ích đã hoàn thiện của hai giai đoạn trước, cùng các tuyến cao tốc, cầu cũng như các tuyến đường vành đai kết nối.

Vịnh biển kỳ quan bốn mùa là tiện ích điểm nhấn của dự án Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown. Ảnh phối cảnh.

Dự án có diện tích 294 ha, với tiện ích điểm nhấn là vịnh biển bốn mùa quy mô hàng đầu châu Á (12,3 ha). Nơi đây có biển nước mặn 4 mùa trong nhà, mang đến trải nghiệm “đi biển” 365 ngày giữa lòng thủ đô. Bên cạnh đó là tổ hợp công viên vui chơi giải trí do VinWonders thiết kế với những đường trượt nước quy mô. Ngoài ra, dự án sở hữu hàng chục công viên, bể bơi (trong đó có hai bể bơi phong cách Olympic) cùng hệ thống sân tập thể thao phong cách nghỉ dưỡng trải khắp dự án.

Kiến trúc của Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown cũng được đánh giá khác biệt. Cụ thể, đây là lần đầu tiên phong cách hiện đại châu Âu xuất hiện tại các đô thị của Vinhomes.

Biển hồ độc đáo trong lòng dự án là tiện ích điểm nhấn. Ảnh phối cảnh.

Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown dự kiến có nhiều sản phẩm đa dạng diện tích, giúp nhà đầu tư có lựa chọn phù hợp ngân sách. Dưới góc nhìn người làm môi giới lâu năm của Vinhomes, anh Khánh khẳng định lợi thế lớn nhất của Vinhomes là những đô thị đầy sinh khí, tạo nên tiềm năng gia tăng giá trị lâu dài.

“Xây đô thị thì chủ đầu tư nào cũng có thể làm nhưng kiến tạo hệ sinh thái sản phẩm - dịch vụ hiện đại đi kèm thì ít đơn vị có thể theo kịp Vinhomes. Lấy ví dụ dự án Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire, Vinhomes khai trương tiện ích điểm nhấn ngay khi ra mắt dự án và tổ chức lễ hội rầm rộ từ khi khai trương. Còn Vinhomes Ocean Park 1 đang trở thành đại đô thị sầm uất ngày đêm với gần 50.000 dân. Chúng tôi đang đếm từng ngày đến thời điểm The Crown ra mắt để chốt được căn ưng ý”, anh Khánh cho biết.

Quy tụ nhiều lợi thế, Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown được dự báo trở thành dự án BĐS đáng chờ đợi trong những tháng cuối năm.