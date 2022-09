Thị trường BĐS được kỳ vọng tăng nhiệt với sản phẩm mới và ưu đãi

Với bệ phóng từ hệ sinh thái khép kín và ngày càng mở rộng, kết hợp những hoạt động kỷ niệm 30 năm sinh nhật NovaGroup, Novaland hứa hẹn góp phần tăng nhiệt thị trường cuối năm.

Để hâm nóng thị trường, nhiều đại gia địa ốc đã đẩy mạnh giới thiệu nhiều sản phẩm mới, triển khai chính sách đầu tư hấp dẫn. Nhờ vậy, thị trường BĐS thời gian tới hứa hẹn khởi sắc hơn ở tất cả phân khúc.

Là doanh nghiệp BĐS top đầu thị trường, Novaland cũng có nhiều động thái góp phần tạo ra thay đổi tích cực, đặc biệt ở cột mốc đánh dấu 30 năm thành lập và phát triển của tập đoàn. Doanh nghiệp này “nổ phát súng” khởi đầu bằng cách triển khai loạt hoạt động, sự kiện tại Novaland Gallery (TP.HCM) để khách tham quan trải nghiệm, khám phá các dự án đang thi công và mới ra mắt.

Loạt dự án đang triển khai và mới ra mắt được giới thiệu tại Novaland Gallery.

Trong dịp này, Novaland cập nhật thông tin và chương trình đầu tư hấp dẫn cho một số dự án BĐS mà doanh nghiệp đang triển khai, tạo dấu ấn mạnh trên thị trường cũng như góp phần làm nên tên tuổi của tập đoàn. Các dự án nổi bật có thể kể đến Aqua City (Biên Hoà, Đồng Nai), The Grand Manhattan (quận 1, TP.HCM), NovaWorld Phan Thiet (Bình Thuận) và NovaWorld Ho Tram (Bà Rịa - Vũng Tàu). Loạt dự án cao cấp này được đánh giá có tiềm năng tăng trưởng tốt thời gian qua. Bởi đối tượng nhà đầu tư chủ yếu có sẵn tiền nhàn rỗi, muốn tìm kiếm phân khúc sinh lời bền vững, ít chịu tác động bởi các biến số khó dự đoán.

“Là một nhà đầu tư, tôi lựa chọn Novaland dựa trên uy tín của tập đoàn và chất lượng các dự án đang xây dựng. Tôi nhận thấy tất cả dự án do Novaland giới thiệu đều có thiết kế hiện đại, đầy đủ tiện nghi, hoàn chỉnh, đặc biệt tích hợp nhiều tiện ích đẳng cấp như bến du thuyền. Hiện tôi sở hữu sản phẩm tại Aqua City và đang tìm hiểu thêm các dự án khác của tập đoàn để tiếp tục đầu tư”, chị Lê Nguyễn Thục Quyên (Gò Vấp, TP. HCM) chia sẻ.

Đô thị sinh thái thông minh Aqua City với hệ tiện ích hiện đại thu hút giới đầu tư.

Bên cạnh những công trình đang triển khai và đẩy nhanh tiến độ, Novaland cũng mang đến thông tin kỹ hơn về chuỗi dự án mới hoặc sắp ra mắt. Điển hình, dự án The Grand Sentosa (Nhà Bè, TP.HCM) với diện tích hơn 8,3 ha, cung cấp ra thị trường loại hình căn hộ và tổ hợp thương mại - dịch vụ văn phòng. Dự án được tích hợp nhiều tiện ích nổi bật như bến du thuyền, hồ khoáng nóng, trung tâm thương mại.

“Tôi chú ý đến The Grand Sentosa vì dự án tọa lạc tại vị trí đẹp, gần sông, không xa trung tâm thành phố. Để lựa chọn một nơi để an cư, tôi ưu tiên những khu vực đầy đủ tiện ích công cộng như bệnh viện, trường học, siêu thị. Do đó, chuỗi dự án của Novaland với hệ sinh thái toàn diện từ NovaGroup là những gì tôi đang tìm kiếm”, chị Lê Minh Trang (Tân Phú, TP.HCM) cho biết.

The Grand Sentosa - “Đảo quốc xanh thịnh vượng” ngay cửa ngõ phía nam TP.HCM.

Tiếp nối tiếng vang từ NovaWorld Phan Thiet và NovaWorld Ho Tram, những dự án mới mang thương hiệu NovaWorld sắp ra mắt thị trường cũng nhận sự quan tâm lớn, hứa hẹn tiếp tục giúp loại hình BĐS nghỉ dưỡng tăng nhiệt.

Trải qua 30 năm hình thành và phát triển, Novaland đầu tư xây dựng nền tảng vững vàng. Trong đó, chiến lược mở rộng quỹ đất tại những vị trí đẹp như trục đường lớn, hướng biển, tựa núi, gần công trình giao thông liên vùng được tập đoàn tăng tốc đẩy mạnh.

Năm 2021, quỹ đất của Novaland tăng từ 5.400 ha tăng lên 10.600 ha. Với điều kiện vĩ mô thuận lợi, nguồn lực tích lũy nhiều năm qua, Novaland đặt mục tiêu dài hạn sẽ phát triển 50 đô thị tại 30 tỉnh thành.

Từ những gì đã, đang và sẽ chuẩn bị, đơn vị này kỳ vọng tạo ra bước phát triển đột phá, đánh dấu thập kỷ mới rực rỡ hơn. Đồng thời, tập đoàn mong muốn cung cấp sản phẩm chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường và đảm bảo sinh lời bền vững cho nhà đầu tư.