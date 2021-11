Thị trấn ở Italy đạt tỷ lệ tiêm vaccine 104%

Tỷ lệ tiêm vaccine Covid-19 tại Palazzo Adriano, Italy đạt trên cả tuyệt đối nhờ vào chiến dịch truyền miệng mạnh mẽ, tận dụng vận động các mối quan hệ từ người dân.

Trong khi các chính phủ châu Âu đang nỗ lực đẩy mạnh việc tăng cường tiêm vaccine Covid-19, một thị trấn dưới chân núi Monte delle Rose, thành phố Sicily, phía nam Italy, nổi lên như một điểm sáng hiếm thấy khi tỷ lệ tiêm vaccine đáng chú ý đạt tới 104%, theo Guardian.

Tiêm vaccine để giải cứu thị trấn

Con số thống kê này được các cơ quan y tế Italy tính toán dựa trên dân số chính thức trong một làng hoặc thị trấn, về lý thuyết có thể đạt trên 100% nếu họ tiêm cho cả những người không phải cư dân.

Với thị trấn Palazzo Adriano, người dân đã tuân thủ tốt mọi tiêu chuẩn cộng đồng về tiêm chủng. Một phần dân số đã tiêm hoặc đăng ký tiêm liều vaccine thứ ba.

Nhịp sống tại Palazzo Adriano trở về bình thường sau khi người dân đã được tiêm đầy đủ vaccine Covid-19. Ảnh: Ruetir.

“Con số thống kê tưởng chừng vô lý, nhưng kể cả những người sống tạm trú tại Palazzo Adriano và những người khác từ các khu làng lân cận cũng đã được tiêm đầy đủ", Thị trưởng Nicolò Granà tự hào chia sẻ.

Với dân số 2.100 người, Palazzo Adriano là một trong hơn 5.500 thị trấn tại Italy có dân số thấp. Hầu hết người trẻ đã bỏ quê hương để ra nước ngoài hoặc tới các thành phố lớn tìm việc. Vậy nên độ tuổi trung bình tại đây là 60. Nếu dịch bệnh hoành hành thì những thị trấn này rất dễ bị xóa sổ.

"Tháng 3/2020, điều chúng tôi lo sợ nhất đã xảy ra. Một nữ tu và một linh mục từ thị trấn khác, không biết mình dương tính đã gây ra một đợt bùng phát lây nhiễm tới khoảng 16 cư dân. May mắn thay, thời điểm đó, chiến dịch tiêm chủng đã bắt đầu", Salvatore Spata, 54 tuổi, ủy viên văn hóa Palazzo Adriano cho biết.

Ông khẳng định rằng việc tận dụng tối đa mạng lưới con người của Palazzo Adriano là “một chiến dịch truyền miệng phi thường”.

"Hàng ngày có ít nhất một đại diện của mỗi gia đình đi tới quảng trưởng này vì thế chúng tôi đã tận dụng những mối quan hệ khăng khít giữa người thân và bạn bè để truyền thông chiến dịch tiêm chủng. Chúng tôi đã thông báo cho mọi người, nhắc họ đi tiêm phòng, và ngày hôm sau, người thân của họ có mặt để sẵn sàng tiêm", ông nói.

"Mọi người hiểu rằng tiêm vaccine là tạo ra một lá chắn bảo vệ cộng đồng, bảo vệ sự tồn vong của chính thị trấn", ông Granà chia sẻ.

Tiêm vaccine để bảo vệ người xung quanh

Khi xuất hiện những quan ngại về vaccine, chính quyền đã tạo nhóm chat trên WhatsApp để giải đáp cho người dân.

“Chúng tôi phản hồi những tin tức giả mạo và trấn an mọi người về tính an toàn của vaccine. Nếu truyền bá thông tin sai lệch về vaccine, thì có lẽ hôm nay chúng tôi sẽ ở đây để kể một câu chuyện khác - đó là sự sụt giảm dân số do Covid-19", Granà nói.

Trên khắp Italy hiện nay, các cuộc biểu tình phản đối chống hạn chế vì Covid-19 đang diễn biến căng thẳng.

Ngược lại, tại Palazzo Adriano, ông Nicola Longo, 64 tuổi và Francesco Cuttonaro, 73 tuổi, đang chuẩn bị tiêm mũi thứ ba. Ông Longo nói: “Bằng cách tiêm vaccine, chúng tôi đang bảo vệ những người khác, bảo vệ con cái và người thân của mình".

Cư dân Palazzo Adriano sau khi tiêm mũi vaccine thứ hai để ngừa Covid-19. Ảnh: Guardian.

Có nhiều thị trấn ở Italy đã đạt tỷ lệ tiêm chủng gần 100%. Ở Brinzio, phía bắc vùng Lombardy, tỷ lệ tiêm đạt gần 97% trong số 789 cư dân. Ở Premana, thuộc tỉnh Lecco, 100% trong số 2.000 cư dân cũng đã được tiêm.

Nhịp sống tại Palazzo Adriano đã trở về như cũ, người lớn tuổi đi dạo, chơi bài, nhâm nhi cà phê espresso, người trẻ tuổi tán gẫu tại quầy bar.

Ông Granà tin rằng nếu biết người ở bên cạnh mình, bạn bè, những người bạn tại quán bar đã được tiêm, thì ông cảm thấy an toàn và tự do hơn.