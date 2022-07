Thi thể người phụ nữ không còn nguyên vẹn ở Hải Phòng

Công an TP Hải Phòng đang truy tìm danh tính người phụ nữ khoảng 54 tuổi tử vong trong tình trạng bị đứt lìa đầu.

Chiều 22/7, Công an quận Kiến An, TP Hải Phòng, nhận được tin báo của người dân về thi thể tại khu vực phường Bắc Sơn, quận Kiến An.

Hiện trường nơi phát hiện ra sự việc. Ảnh: Báo Thanh niên.

Theo đó, khoảng 16h, người dân phát hiện thi thể người phụ nữ (chưa rõ danh tính, khoảng 54 tuổi) trong tình trạng đứt lìa đầu ở khu vực gần chung cư Tinh Thành Quốc Tế, thuộc Khu đô thị Cựu Viên, đường Lê Duẩn, phường Bắc Sơn, quận Kiến An, TP Hải Phòng.

Khu chung cư trên do một doanh nghiệp nước ngoài đầu tư và có nhiều người Trung Quốc cư trú.

Nghi ngờ là vụ án mạng, người dân đã báo cáo cơ quan công an.

Nhận được thông tin, Công an phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ việc.