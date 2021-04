Thi thể người đàn ông trong rừng thông với nhiều vết đâm

Lên rừng cạo nhựa thông, người dân ở Nghệ An phát hiện người đàn ông 40 tuổi tử vong trên vũng máu với nhiều vết đâm ở cổ và bụng.

Ngày 2/4, Công an huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, đang phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an Nghệ An điều tra nguyên nhân cái chết của ông N.B.N. (40 tuổi, trú xã Bài Sơn). Thi thể của ông N. được phát hiện trong rừng thông với nhiều vết đâm ở cổ và bụng.

Khu vực rừng thông, nơi phát hiện nạn nhân. Ảnh: D.H.

Theo lãnh đạo địa phương, chiều 31/3, người dân xã Bài Sơn, huyện Đô Lương, vào khu vực rừng thông trên địa bàn cạo nhựa thì phát hiện ông N. tử vong trên vũng máu. Tới kiểm tra, họ thấy trên cổ và bụng nạn nhân có vết đâm do vật nhọn gây ra.

Theo người thân, nạn nhân đã có vợ và 3 con. Hôm xảy ra vụ việc, nạn nhân vào rừng cạo nhựa thông.

“Nạn nhân N. trước là một bí thư chi đoàn làm kinh tế giỏi song có biểu hiện bệnh tâm thần gần một năm nay”, lãnh đạo UBND xã Bài Sơn thông tin.