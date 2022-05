Cơ quan chức năng đang xác định danh tính thi thể người đàn ông trôi dạt trên sông Lam.

Ngày 12/5, Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an Nghệ An cho biết đơn vị này vừa trục vớt một thi thể trôi dạt trên sông Lam, đoạn qua phường Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An.

Thi thể người đàn ông không rõ danh tính trôi dạt trên sông Lam. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, khoảng 15h cùng ngày, Trung tâm chỉ huy Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhận được tin báo từ người dân có một thi thể người đàn ông nổi trên sông Lam, đoạn qua phường Hưng Dũng.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên sông tới hiện trường, tiến hành trục vớt thi thể nạn nhân.

Tại hiện trường, nạn nhân mặc áo ngắn tay màu xanh, danh tính chưa được xác định. Hiện, cơ quan chức năng cũng phát đi thông báo để làm rõ nhân thân của nạn nhân.