Thi thể người bán vé số nổi trên kênh

Thiếu tướng Kiên Rịnh làm Phó giám đốc Công an Trà Vinh

Bộ trưởng Bộ Công an đã điều động thiếu tướng Kiên Rịnh, Phó cục trưởng Cục Đối ngoại (Bộ Công an) giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh.