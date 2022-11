Thi thể nam thanh niên nổi trên sông ở TP.HCM

Phát hiện thi thể nam thanh niên nổi trên sông Vàm Thuật, quận 12 (TP.HCM), người dân kéo nạn nhân vào bờ và trình báo công an.

Lực lượng chức năng đưa thi thể nam thanh niên về nhà xác. Ảnh: A.H.

Trưa 3/11, một số công nhân đang làm việc tại bãi cát bờ sông Vàm Thuật, phường An Phú Đông, quận 12, TP.HCM.

Họ phát hiện thi thể một nam thanh niên đang phân hủy, nổi trên mặt nước liền kéo vào bờ và trình báo lực lượng chức năng.

Công an phường An Phú Đông và Công an quận 12 đã đến đưa thi thể nạn nhân lên bờ khám nghiệm.

Công an xác định nạn nhân khoảng 20-30 tuổi, mặc quần thể thao màu đen, áo thun dài tay màu vàng, mang giày đi công trình.

Đến chiều cùng ngày, cơ quan chức năng đã đưa thi thể về nhà xác và đang xác minh danh tính.

Thi thể nam thanh niên được phát hiện trên sông Vàm Thuật, quận 12. Ảnh: Google Maps.