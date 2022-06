Thi thể nam giới bị buộc trong bao tải, 2 tay quấn băng dính

Thi thể người đàn ông được phát hiện ở sông Mã trong tình trạng phân hủy mạnh. Người này cao 1,56 m, khoảng 25 đến 35 tuổi.

Ngày 2/6, Công an tỉnh Thanh Hóa đang làm rõ nguyên nhân một người đàn ông được phát hiện tử vong trên sông Mã, đoạn sông chảy qua địa phận xã Hoằng Tân, huyện Hoằng Hóa.

Chiều hôm trước, người dân phát hiện thi thể trong tình trạng phân hủy mạnh. Người này bị buộc trong bao tải màu trắng, vùng mặt, đầu và hai tay bị quấn băng dính.

Trong thông báo truy tìm tung tích nạn nhân, nhà chức trách cho hay người đàn ông tử vong cao 1,56 m, khoảng 25 đến 35 tuổi. Nạn nhân mặc áo phông cộc tay màu đen, cổ tròn; quần thô mềm màu đen dạng cạp chun, mặt trước ống quần bên phải đính biểu tượng logo màu đồng.

Chiếc đồng hồ được tìm thấy cùng thi thể người đàn ông. Ảnh: Công an cung cấp.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã đề nghị Phòng cảnh sát hình sự, các đơn vị công an trên địa bàn và công an các tỉnh, thành phố trên toàn quốc phối hợp truy tìm, xác định tung tích người tử vong. Cơ quan này cũng đề nghị người dân và các đơn vị nếu có thông tin về nạn nhân, đề nghị liên hệ đến số điện thoại 02373.858.252 hoặc 0913.148.836 gặp điều tra viên Đào Hữu Tuấn.

Vị trí xã Hoằng Tân, nơi phát hiện sự việc. Ảnh: Google Maps.