Thi thể nam diễn viên Brazil trong chiếc rương bọc xi măng

Theo hãng tin R7 của Brazil, nam diễn viên Jefferson Machado, 44 tuổi, được phát hiện đã chết sau đúng 4 tháng mất tích. Thi thể của anh được tìm thấy trong chiếc rương bọc xi măng ở sân sau ngôi nhà tọa lạc tại thành phố Campo Grande.

Chính quyền Brazil thu hồi hài cốt của Machado ngày 27/1. Trong tuyên bố với truyền thông, luật sư Jairo Magalhae Pereira của gia đình Machado xác nhận cái chết của ngôi sao.

"Tôi rất tiếc khi phải chia sẻ về sự ra đi của nam diễn viên Jeff Machado. Thi thể của anh ấy được tìm thấy với dấu hiệu bị siết cổ. Phát hiện này cho thấy chúng ta đang đối mặt với sự tàn ác hiện hữu trong xã hội. Chúng tôi muốn đòi lại công lý cho anh ấy", tuyên bố có đoạn.

Luật sư Pereira cho biết, chiếc rương chứa xác Machado được chôn dưới cái hố rất sâu. Khi hay tin, gia đình nam diễn viên cực kỳ đau lòng, đồng thời cũng rất phẫn nộ.

"Với tư cách luật sư, tôi cam kết không ngừng tìm kiếm sự thật và công lý. Tôi có trách nhiệm đảm bảo tất cả người liên quan đến tội ác tàn bạo này đều phải chịu trách nhiệm và bị trừng phạt. Hiện tại, gia đình Jefferson cần được hỗ trợ để vượt qua thời điểm đau đớn này", tuyên bố viết thêm.

Hãng tin R7 nói nơi tìm thấy xác Machado là ngôi nhà được thuê bởi bạn của nam diễn viên. Người này đang bị điều tra và chưa được công khai danh tính.

Jefferson Machado mất tích ngày 27/1 sau khi người thân nhìn thấy đàn chó của nam diễn viên không có người trông coi. Tại Brazil, anh hoạt động với vai trò diễn viên, nổi tiếng khi đóng chính vở opera Reis.

