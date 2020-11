Thi thể cụ bà 79 tuổi trong bao tải

Sau nhiều ngày mất tích, cụ Khuôn được phát hiện tử vong tại nhà hàng xóm. Thi thể nạn nhân được bỏ trong bao tải, có dấu hiệu bị sát hại.

Chiều 6/11, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An phối hợp các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi để làm rõ nguyên nhân cụ Nguyễn Thị Khuôn (79 tuổi, ở xã An Nhơn Tây) tử vong trong nhà vệ sinh nhà hàng xóm.

Một cán bộ công an cho biết thi thể nạn nhân đang phân hủy, được bỏ trong bao tải. Khi được phát hiện, cụ bà không còn tài sản trên người.

Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: A.L.

Theo vị cán bộ này, căn nhà phát hiện thi thể cụ Khuôn là của người phụ nữ tên Điệp (50 tuổi). Bà Điệp nợ tiền của cụ Khuôn và đang vắng mặt tại địa phương.

Ngày 28/10, bà Khuôn đến nhà bà Điệp lấy 10 triệu đồng rồi mất tích. “Cơ thể của nạn nhân có nhiều dấu vết nghi bị sát hại cướp tài sản”, vị cán bộ công an cho hay.

Bà Lê Thị Hựng (con gái nạn nhân) cũng xác nhận gần 10 ngày trước, người hàng xóm gọi điện bảo cụ Khuôn đến nhà để trả nợ 10 triệu đồng. Khi đi, nạn nhân mang theo túi xách chứa 12 chỉ vàng cùng 30 triệu đồng.

“Tôi đã nhiều lần đến nhà người hàng xóm này để tìm mẹ nhưng đóng kín cửa. Sáng nay, thấy mùi hôi bốc ra từ căn nhà, tôi linh tính chuyện chẳng lành nên báo công an”, bà Hựng nói.