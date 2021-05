Thí sinh thi vào lớp 10 ở TP.HCM phải khai báo y tế hàng ngày

Sở GD&ĐT TP.HCM đưa ra nhiều biện pháp để tăng cường kiểm soát, phòng dịch ở các điểm thi lớp 10 sắp tới.

Ngày 28/5, Sở GD&ĐT TP.HCM có văn bản khẩn gửi trưởng phòng GD&ĐT các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và trưởng các điểm thi, yêu cầu tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sắp tới.

Để đảm bảo kỳ thi tuyển sinh lớp 10 an toàn, đúng tiến độ, Sở GD&ĐT đề nghị thủ trưởng các đơn vi phối hợp với ngành y tế địa phương trong công tác xét nghiệm, tầm soát dịch Covid-19 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia các khâu của kỳ thi.

Đặc biệt, các điểm thi của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tổ chức khai báo y tế đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh vào từng ngày thi.

Lịch thi lớp 10 của TP.HCM năm nay.

Đến nay, Sở GD&ĐT TP.HCM vẫn thông tin giữ nguyên lịch thi tuyển sinh lớp 10 của thành phố.

Những thí sinh thuộc diện phải cách ly sẽ được xét vào các trường công lập dựa trên kết quả học tập, nguyện vọng của thí sinh, sự thuận tiện di chuyển và chỉ tiêu của các trường. Sở GD&ĐT cho biết đã triển khai các biện pháp an toàn phòng chống dịch từ điểm thi cho tới hội đồng sao in, điểm chấm thi, đảm bảo an toàn cho cả thí sinh và đội ngũ tham gia làm công tác thi.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay tại TP.HCM có 83.324 em đăng ký. Chỉ tiêu tuyển sinh của các trường THPT công lập trên địa bàn là 67.989. Toàn thành phố có 140 điểm thi, trong đó, 10 điểm thi lớp chuyên và tích hợp.

Đến trưa 28/5, TP.HCM phát hiện thêm 10 người dương tính với nCoV. Trong đó, 8 người liên quan đến nhóm tôn giáo ở quận Gò Vấp, nâng số người dương tính với SARS-CoV của nhóm này lên 44 trường hợp (32 hội viên, 4 người làm việc chung và 8 người tiếp xúc tại nơi ở của hội viên). Hai trường hợp khác liên quan đến vợ chồng thai phụ được phát hiện ở Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn.