Thí sinh show hẹn hò kiếm được bao nhiêu tiền?

Dàn thí sinh Too Hot to Handle có thể mang về khoản tiền thưởng hậu hĩnh nhưng họ không được trả cát-xê cho mỗi tập.

Theo Express, thực tế, nhà sản xuất show hẹn hò Too Hot to Handle không trả cát-xê cho người tham gia. Thay vào đó, thí sinh được hứa hẹn khoản tiền thưởng hậu hĩnh nếu tiến sâu và chương trình thành công, thu rating cao sau khi kết thúc.

Too Hot to Handle thu hút lượng lớn khán giả khi mang đến hương vị mới so với chương trình hẹn hò đối thủ. Thay vì câu kéo sự chú ý về mặt thể chất, các thí sinh bị cấm quan hệ thân mật. Nếu chỉ một đôi bị phát hiện, cả nhóm sẽ bị trừ tiền từ tổng giải thưởng tiền mặt. Đó là lý do tiền thưởng bị giảm mạnh ở cuối mùa giải.

Dàn thí sinh của Too Hot to Handle mùa ba. Ảnh: Us Magazine.

Cuối mùa giải đầu tiên, số tiền thưởng chỉ còn 75.000 USD , được chia đều cho 10 thí sinh, đồng nghĩa mỗi chàng trai hoặc cô gái nhận 7.500 USD . Đối với họ số tiền này không nhiều, nhưng chắc chắn có còn hơn không.

Trong 4 tập đầu tiên của Too Hot to Handle mùa 2, Emily Miller và Cam Holmes khiến dàn thí sinh mất 17.000 USD trong tổng giải thưởng 100.000 USD . Họ là cặp thí sinh có nhiều lần phá luật nhất khi liên tục thể hiện những hành động thân mật quá giới hạn cho phép.

Theo The Things, tính đến năm 2022, Harry Jowsey là thí sinh sở hữu khối tài sản cao nhất sau khi tham gia Too Hot to Handle với 4,5 triệu USD . Xuất hiện từ mùa đầu tiên, Jowsey đã nhanh chóng nổi tiếng, được Hollywood để mắt. Hiện anh còn lấn sân sang YouTube và Podcasting.

Người Harry hẹn hò trong show, Francesca Farago, tích lũy 3 triệu USD . Nhưng đáng tiếc, bộ đôi đã chia tay sau khi chương trình kết thúc.

Các thí sinh khác là Cam Holmes và David Birtwistle được báo cáo nhờ có Too Hot to Handle, tài sản tăng nhanh, hiện ở mức 2 triệu USD . Họ là hai trong những người chơi có thu nhập cao nhất.

Harry Jowsey nổi tiếng, đắt show sau Too Hot to Handle. Ảnh: @harryjowsey.

Too Hot to Handle là chương trình hẹn hò thực tế của Mỹ-Anh do hai công ty Talkback và Thames phối hợp sản xuất. Show được phát sóng trên Netflix từ tháng 4/2020. Vào tháng 2/2022, chương trình đã được gia hạn cho mùa thứ tư.