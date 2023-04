Thí sinh show hẹn hò Hàn Quốc bị tố hiếp dâm

Money Today đưa tin, Yang Ho Seok đang bị xét xử tại Tòa án Seoul với cáo buộc cưỡng hiếp. Bản án dành cho nam người mẫu sẽ được đưa ra vào ngày 16/5. Các công tố viên yêu cầu tòa kết án anh 3 năm tù.

Vào đầu tháng 2, Yang Ho Seok bị nghi ngờ tấn công tình dục một nhân viên tại cơ sở giải trí. Người này đã la hét, chống cự trước hành động của nam người mẫu.

Theo Money Today, anh bị truy tố trong thời gian quản chế. Trước đó, Yang Ho Seok bị tòa kết án 6 tháng tù giam và 2 năm quản chế với tội danh xâm phạm và cản trở người thi hành công vụ.

Vào thời điểm đó, cảnh sát điều tra vụ Yang Ho Seok đã đột nhập nhà người yêu cũ. Nam người mẫu vào từ cửa trước bằng mật khẩu có được trong thời gian 2 người hẹn hò. Sau đó, anh và người yêu cũ xảy ra xô xát.

Năm 2019, Yang Ho Seok cũng bị kết tội hành hung cựu vận động viên trượt băng nghệ thuật Cha Oh Reum.

Yang Ho Seok là người mẫu, cựu vận động viên thể hình. Anh trở nên nổi tiếng sau khi tham gia show hẹn hò Eden, Descendants of Instinct vào năm 2022. Trong show, nam người mẫu và thí sinh Seon Ji Hyun có nhiều cảnh thân mật.

Bên cạnh đó, anh từng bị phạt vì tội hành hung. Những điều này khiến Yang Ho Seok nhận loạt chỉ trích. Khán giả yêu cầu loại bỏ nam người mẫu, không muốn thấy một kẻ bạo lực xuất hiện trong chương trình.

