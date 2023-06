Thí sinh show hẹn hò gây tranh luận vì quá khứ khoe thân

Wikitree đưa tin Kim Ji Min, thí sinh show hẹn hò Heart Signal 4, đang là chủ đề gây tranh cãi khi từng làm việc với tư cách một BJ của Afreeca TV vào năm 2018.

Công việc này không phải vấn đề chính. Điều gây tranh cãi là cô từng làm những nội dung phát sóng giật gân, như lộ hàng. Ở thời điểm đó, Kim Ji Min được biết đến với tư cách một streamer làm nội dung liên quan đến khiêu dâm.

Khi tranh cãi nổ ra, Kim Ji Min đã chuyển tài khoản mạng xã hội sang chế độ riêng tư và không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào.

Đây không phải lần đầu tiên chương trình hẹn hò Heart Signal mùa 4 gây chú ý với scandal. Trước đó, một báo cáo từ cảnh sát cho biết người dân xung quanh khu vực quay phim phàn nàn về tiếng ồn của ê-kíp.

Một thí sinh của chương trình là Kim Ji Young bị nghi ngờ cố tình che giấu việc có người yêu để tham gia chương trình. Tuy nhiên, Channel A cho biết: "Chúng tôi đã xác nhận rằng những người tham gia chương trình đều không có người yêu".

Tham gia chương trình Heart Signal, những người chơi nam và nữ sẽ cùng sinh sống trong căn hộ mang tên Signal house. Qua thời gian tìm hiểu, hẹn hò, họ sẽ bày tỏ tâm ý cho người mình thích thông qua gửi tin nhắn ẩn danh vào mỗi tối. Trong thời gian gần đây, show hẹn hò trở thành chủ đề được quan tâm. Nó được coi như bệ phóng cho nhiều người nổi tiếng trên mạng xã hội.

