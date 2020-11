Thí sinh Rap Việt, King of Rap thay đổi thế nào với trào lưu 10 năm?

Hieuthuhai (Trần Minh Hiếu) - hot boy của King of Rap được nhận xét đẹp từ bé. Trong trang phục học sinh ở bức ảnh do bạn bè chụp trộm, Hieuthuhai vẫn được khen điển trai, nổi bật. Ngoài ngoại hình, rapper sinh năm 1999 ghi điểm trong lòng khán giả nhờ tài năng chơi rap, cách cư xử thân thiện trên mạng xã hội. Anh được coi là một trong những ứng viên sáng giá cho ngôi vị quán quân King of Rap mùa đầu tiên.