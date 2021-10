Thí sinh Rap Việt khiến Binz phải nghiêng mình, Wowy đạp nút giữ chỗ

"Back To Hometown" - bản rap của Sol7 - là tiết mục gây ấn tượng mạnh nhất trong tập 3 vòng Chinh phục Rap Việt mùa hai.

Trong giới rap, Sol7 thường được gọi bằng cái tên trìu mến "thầy 7". Anh tìm tới rap gần 10 năm trước, có cùng xuất phát điểm với Binz, Rhymastic, chỉ đi sau JustaTee, Wowy và Karik đoạn ngắn. Sol7 được xem là rapper tiên phong trong việc sử dụng autotune và "lái trap" - cách gọi dân dã về các rapper theo dòng trap - ở Việt Nam.

Có 2 luồng ý kiến về việc Sol7 đến Rap Việt. Một số khán giả đặt câu hỏi: "Sol7 được kính trọng như thế, tại sao vẫn là thí sinh tại Rap Việt?". Nhưng ở góc độ khác, như nhận xét từ Binz, Sol7 chấp nhận đặt vị thế ở góc độ khác để bước lên sân khấu Rap Việt, cống hiến cho khán giả bài thi chỉn chu và đẳng cấp của một rapper thực thụ.

Binz cúi đầu, gửi lời cảm ơn vì Rap Việt mùa hai có Sol7. Đây là thí sinh nhận sự tôn trọng lớn nhất kể từ Rap Việt mùa một.

Sol7 (giữa) bỏ qua Rhymastic để chọn Binz. Ảnh: BTC.

Binz nẫng Sol7 từ Wowy

Wowy bấm chọn ngay sau khi Sol7 giới thiệu đã theo rap gần 10 năm. Rapper Khu tao sống cho biết anh không cần kiểm chứng thêm về năng lực của Sol7.

Sol7 thể hiện bản rap theo phong cách Boom Bap, gồm bản phối đặc trưng của tổ hợp kick, snare và hi hat. Nam rapper kể lại câu chuyện được sinh ra ở Bồng Sơn (Bình Định), sau đó rời quê hương tìm tới TP.HCM vì cuộc sống. Bây giờ, anh từ bỏ mọi thứ để trở về quê nhà "ăn cơm đạm bạc".

Sol7 được xếp vào nhóm rapper Việt có kỹ năng hàng đầu. Flow (nhịp), delivery (cách truyền tải), khả năng gieo vần, chơi chữ của Sol7 là chất riêng biệt ở thị trường. Anh sử dụng autotune thuần thục, có giọng hát tốt, do đó sẵn sàng đưa rất nhiều màu sắc vào một bản rap.

Với Back To Hometown, khán giả chưa thấy những gì tốt nhất của Sol7. Tổng thể bản rap, từ nội dung, gieo vần, flow, hook và phần trình diễn sân khấu ở mức vừa đủ để cho khán giả biết Sol7 là ai.

Yếu tố gieo vần không được chú trọng ở bản rap này. Nam rapper chủ yếu sử dụng vần đôi, một trong số đó là cả tổ hợp: "Save me / Say she / Mấy khi / Gáy đi / My lady / lấy đi / Đáy ly". Tổ hợp vần ba được Sol7 gieo ở đoạn: "Hai Bà Trưng / Ai mà ưng / Chai và sưng / Like a diamond".

Đoạn melodic: "Còn anh thì đang say she / Anh về có mấy khi / Thôi ngồi tới gà nó gáy đi / Yeah, my lady" là điểm nhấn. "Chấp đôi tay anh cảm tạ mọi công ơn / Và chấp đôi tay anh cảm tạ mọi công ơn" - 2 câu rap kết thúc - cũng là đoạn Sol7 dùng melodic.

Flow của Sol7 trong bản rap Back To Hometown chắc chắn từng nhịp. Cách nam rapper làm chủ sân khấu, thổi cảm xúc không phải bàn cãi. Sol7 chiếm thêm thiện cảm từ sự điềm đạm, tôn trọng 4 huấn luyện viên (HLV) và 2 giám khảo, dù anh đã nắm chỗ đứng vững chắc trong giới rap.

Bốn HLV ra sức chèo kéo Sol7 với đủ lời hứa hẹn. LK và JustaTee loại Binz, Rhymastic khỏi cuộc cạnh tranh. Giữa Karik và Wowy, hai giám khảo quyết định đưa Sol7 về đội Wowy.

Nhưng Rhymastic và Binz cùng lúc sử dụng nón vàng để tước quyền hạn của giám khảo. Sau cùng, Sol7 chọn về Binz. Rhymastic thất bại liên tiếp khi sử dụng nón cho Blacka và Sol7.

Cú đạp sớm của Binz cứu Pjpo. Ảnh: BTC.

Pjpo chưa đáp ứng kỳ vọng

Pjpo - rapper được Binz ví như "đại tướng của rap miền Tây" - mang đến Rap Việt tiết mục Loto. Đây là rapper "lão làng", có thâm niên làm nhạc hơn 10 năm. Pjpo nổi tiếng trong giới underground qua những trận beef khốc liệt. Bên cạnh đó, bản rap Lý cây bông - kết hợp Ricky Star - từng đưa tên tuổi Pjpo tiếp cận khán giả đại chúng.

Binz đạp chân ga ngay sau khi nền nhạc vang lên. Đó là nút chọn duy nhất dành cho một trong những ứng viên mạnh của Rap Việt mùa hai.

Bản rap Loto chứa những câu từ phức tạp. Pjpo liên tục gieo vần ba - vốn là lợi thế của anh. Tuy nhiên, nội dung của bản rap chưa thật sự phù hợp cho tinh thần lan tỏa và hướng đến lớp khán giả đại chúng của Rap Việt. Flow của Pjpo theo đánh giá từ Rhymastic và JustaTee là mạo hiểm và khó vào tai khán giả.

Cú đạp từ Binz đã cứu Pjpo. Để đặt lên bàn cân cùng những thí sinh ở vòng Chinh phục, Pjpo được đi tiếp là may mắn. Nhưng anh có kỹ năng, kinh nghiệm và đã sở hữu cộng đồng khán giả cho riêng mình. Pjpo đủ lực để tiến sâu ở Rap Việt. Vấn đề là anh phải "cân đo đong đếm" chuẩn xác từng yếu tố để tỏa sáng.

"Tôi ngồi ở đây, muốn dùng cú đạp để Pjpo biết mình dùng sự tôn trọng. Trong mắt tôi, Pjpo là đại tướng của rap miền Tây, đã chiến với thể loại này từ rất lâu rồi", Binz nhận xét Pjpo.

"Hy vọng khi Pjpo về với Binz, cả hai truyền công lực để làm được nhiều thứ hơn, tương ứng khả năng của Pjpo mà mọi người luôn công nhận", JustaTee nhận xét.

Bốn HLV chọn T.C - thành viên của Rapital, từng thất bại ở Rap Việt mùa một - và Shanghao. Rhymastic thắng trong cuộc tranh giành T.C. Thí sinh Shanghao tạo ra cuộc chiến cân não giữa HLV và giám khảo. Và sau cùng, Shanghao được phán quyết về đội Karik.

Wowy có thêm 2 thí sinh ở tập này là Free và J Jade (thí sinh nữ thứ hai góp mặt tại Rap Việt). Pretty XIX về đội Binz. Flex là thí sinh duy nhất không được chọn ở tập này.

Sau 3 tập phát sóng của vòng Chinh phục Rap Việt mùa hai, tình thế đang gay cấn. Binz sở hữu cùng lúc 2 "ngựa chiến" là Pjpo, Sol7. Wowy đã có Blacka. Rhymastic nắm trong tay T.C, Vsoul và 16 BrT. Karik khởi đầu chưa trơn tru, nhưng đã có Seachains là ứng viên nặng ký.

Rhymastic là HLV còn lại chưa kích hoạt nón vàng. Phía trước vòng Chinh phục Rap Việt còn có Lil Wuyn, Obito, Robe, Coldzy, Gừng và loạt rapper tiềm năng. Trong đó, Lil Wuyn có thể là cái tên khiến Rhymastic phải bất chấp câu kéo.