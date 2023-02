Thí sinh nữ show 'Physical 100' khoe thân hình vạm vỡ

Trên cơ thể, Hwang Bit Yeoul tự hào nhất về phần vai. "Thật khó để xây dựng cơ bắp ở vai. Nó mất nhiều thời gian và khó khăn hơn khi so với nam giới. Đó là lý do tôi phải tập luyện chăm chỉ", cô bày tỏ. Ảnh: bityeoul.

Trong show Physical: 100, Park Min Ji đối đầu với một người đàn ông to lớn. Cô không phân biệt giới tính khi đấu tay đôi. Chia sẻ về quyết định của bản thân, cô thẳng thắn nói: "Tôi không hối hận vì sự lựa chọn của mình. Nhờ đó, tôi có được trải nghiệm quý giá. Tôi đã trở nên thân thiết với Jang Seong Min - người tôi đề cử làm đối thủ". Ảnh: W Magazine.

6 cuốn sách hay về Kpop:

Các cuốn sách Shine, I'll Be The One, Kpop Revolution... khai thác nhiều khía cạnh trong Kpop như quá trình trở thành thần tượng, khó khăn, áp lực từ công chúng. Trong đó, tiểu thuyết Shine của Jessica Jung (cựu thành viên SNSD) kể về Rachel Kim - thực tập sinh tại một trong những công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Để thực hiện ước mơ, Rachel phải đối mặt với nhiều thử thách khác nhau trong giới giải trí.