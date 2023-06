Thí sinh nữ show Physical 100 khoe cơ bắp vạm vỡ

My Daily đưa tin Jang Eun Sil tham dự buổi giới thiệu chương trình Things to Use: Physical Challenge 100 được tổ chức tại khách sạn Stanford ở Sangam-dong, Seoul, Hàn Quốc vào ngày 29/6. Những người tham gia chương trình này sẽ trải qua các thách thức thể chất mà chưa ai từng thử. Chương trình được chiếu trên MBC every1. Ảnh: sportsseoul.