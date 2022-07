Thí sinh ngồi phòng riêng, được giáo viên viết bài hộ

Buổi thi đầu tiên tại TP Cần Thơ, 29 thí sinh vắng mặt. Một thí sinh bị gãy tay không thể tự viết bài nên trưởng điểm thi đã bố trí giáo viên viết hộ.

Sáng 7/7, buổi thi môn Ngữ văn, tại điểm thi trường THPT Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ, thí sinh Tạ Quốc Hùng bị gãy tay nên không thể viết được. Trưởng điểm thi đã bố trí cho thí sinh vào phòng thi riêng (phòng dự phòng) và giáo viên viết bài giúp.

Theo thầy Nguyễn Lê Tuấn, Trưởng điểm thi trường THPT Bùi Hữu Nghĩa, phòng thi dự phòng được bố trí 2 cán bộ coi thi và một cán bộ giám sát. Giáo viên hỗ trợ thí sinh viết bài không có cùng chuyên môn đối với môn thi.

Trưởng điểm thi đã bố trí cho thí sinh vào phòng thi riêng và giáo viên viết bài giúp. Ảnh: M.A.

Phòng thi được trang bị camera ghi lại toàn bộ hình ảnh của thí sinh và cán bộ hỗ trợ thí sinh, máy ghi âm - thu lại toàn bộ giọng đọc của thí sinh.

Trong quá trình làm bài thi, thí sinh muốn bỏ nội dung nào, giáo viên hỗ trợ dùng bút, thước kẻ gạch một đường ngang từng chữ/dòng/nội dung thí sinh muốn bỏ.

“Được thầy cô hỗ trợ viết bài, em rất vui và quyết tâm thi tốt kỳ thi này”, thí sinh này chia sẻ.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, trong buổi thi môn Ngữ văn, thành phố có 11.686 dự thi, vắng 29 thí sinh.

Buổi thi đầu tiên diễn ra an toàn, không có thí sinh, cán bộ coi thi, nhân viên phục vụ vi phạm quy chế thi. Lực lượng công an đã túc trực tại các chốt giao thông và tại các điểm thi để đảm bảo tình hình an ninh trật tự.