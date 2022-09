Thí sinh Miss Grand Vietnam: 'Tôi từng nặng 75 kg'

Thí sinh Đoàn Thiên Ân, sinh năm 2000, cho biết cô đã giảm 15 kg để thực hiện ước mơ làm người mẫu và tham gia cuộc thi sắc đẹp.

Trong chương trình phỏng vấn trực tuyến thuộc khuôn khổ cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022 (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam), thí sinh Đoàn Thiên Ân tiết lộ từng tự ti về vóc dáng. Sau đó, để thực hiện mong muốn được sải bước trên sàn diễn, cô quyết tâm giảm cân. Theo thí sinh đến từ Long An, cô giảm 15 kg trong khoảng bốn tháng.

Đoàn Thiên Ân tại Miss Grand Vietnam 2022.

"Trước đây, tôi nặng 75 kg. Do giảm cân nhanh quá, tôi bị rạn da ở vùng ngực. Tôi từng tự ti với khuyết điểm của bản thân, không dám đi thi. Được mọi người xung quanh động viên, tôi quyết định tham gia Miss Grand Vietnam để thoát khỏi vùng an toàn. Sau vòng sơ khảo, tôi cũng nhận được những bình luận chưa tích cực về vóc dáng. Do đó, tôi muốn nhắn nhủ mọi người - những ai đang bị body shaming - hãy yêu bản thân", Thiên Ân nói.

Đoàn Thiên Ân sinh năm 2000, hiện là sinh viên Đại học Công nghiệp TP.HCM. Trong lần đầu thi sắc đẹp, cô cho biết sẽ cố gắng thể hiện tốt nhất.

Cũng có mặt chung nhóm phỏng vấn với Thiên Ân là Bùi Lý Thiên Hương, gương mặt quen thuộc trên đấu trường nhan sắc Việt. Cách đây hơn hai tháng, Thiên Hương thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 và đạt thành tích top 16. Tại Miss Grand Vietnam lần này, Thiên Hương được xếp vào nhóm ứng viên mạnh, có kỹ năng tốt, catwalk ấn tượng, phong thái tự tin.

Thiên Hương chia sẻ cô nhận thấy hạn chế của mình là khả năng nói, giao tiếp tiếng Anh. Dù vậy, cô đã và đang cải thiện, tự tin có thể chinh chiến.

"Đến lúc này, tôi đã trải qua 3 cuộc thi. Tôi cũng dành nhiều thời gian để học những điều cần thiết cho một cuộc thi sắc đẹp. Tôi biết mình cần làm gì và chuẩn bị ra sao", người mẫu sinh năm 1996 tâm sự.

Thiên Hương (số báo danh 208) từng thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Khi được hỏi về áp lực phải đạt thứ hạng cao hơn Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Thiên Hương bày tỏ: "Nếu nói không áp lực thì không đúng. Tôi cũng tự hỏi lỡ không đạt thành tích cao thì liệu có bị chê trách. Nhưng rồi ổn định tinh thần lại, tôi nghĩ khi tự tin, mình có thể làm tốt nhất. Ở đây, dù top 15, top 10 hay top 5 đều là thành tích đáng tự hào. Nếu cứ bị áp lực về thứ hạng, bạn sẽ không thể hiện được tốt trên sân khấu".

Miss Grand Vietnam 2022 đang trong giai đoạn hoạt động đầu tiên. Cuộc thi có sự tham gia của của 52 thí sinh. Một số ứng viên cũ gồm Quỳnh Châu, Mai Ngô, Tuyết Như, Võ Thị Thương, Mỹ Khôi...

Vòng chung khảo dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 9 và chung kết ngày 1/10. Người chiến thắng sẽ kế nhiệm Nguyễn Thúc Thùy Tiên và có cơ hội thi Miss Grand International tại Indonesia.