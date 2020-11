Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 'lột xác' so với ảnh đời thường

Doãn Hải My (sinh năm 2001) - sinh viên Đại học Luật Hà Nội là cái tên được chú ý từ đầu cuộc thi với thành tích học tập tốt. Tuy nhiên, một trong những điểm hạn chế của Hải My là chiều cao dưới 1,7 m. So với loạt ảnh đời thường, Hải My ở Hoa hậu Việt Nam 2020 mang thần thái khác hẳn. Khán giả nhận xét nữ sinh 19 tuổi gợi cảm, sexy hơn khi tạo dáng lạnh lùng. Cô cũng là một trong 5 thí sinh đạt điểm cao nhất ở phần thi Người đẹp tài năng.