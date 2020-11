Thí sinh Hoa hậu Việt Nam Bảo Nghi vượt qua tự ti trình diễn bikini

Phù Bảo Nghi chia sẻ trước đây cô luôn cảm thấy tự ti về hình thể và chưa bao nghĩ có thể mặc bikini, trình diễn trước đám đông.

Trong top 35 Hoa hậu Việt Nam 2020, Phù Bảo Nghi được chú ý từ đầu với thành tích học tập ấn tượng. Cô gái sinh năm 2001 giỏi ngoại ngữ, trúng tuyển cùng lúc ba đại học ở Mỹ, gồm Hult International Business School, University of New Hampshire và University of Massachusetts Boston.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Bảo Nghi chưa thể du học. Cô quyết định tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020 để thử sức.

Bảo Nghi (thứ hai từ phải qua) tham gia phần thi bơi tại Hoa hậu Việt Nam 2020.

Sau các vòng thi phụ vừa qua, Bảo Nghi có tên trong top 5 Người đẹp thể thao. Thí sinh có năng khiếu đặc biệt về bơi lội, từng đạt 10 huy chương ở các cuộc thi. Chia sẻ với Zing về thành tích top 5 của giải thưởng phụ, Bảo Nghi nói: "Trong ngày thi Người đẹp thể thao, tôi đã cố gắng hết sức dù chân bị đau. Nếu không bị thương, tôi nghĩ mình có thể làm tốt hơn. Nhưng kết quả hiện tại khiến tôi hạnh phúc rồi".

Trong đêm thi Người đẹp biển và Người đẹp du lịch hôm 12/11, Bảo Nghi không may mắn được gọi tên vào top 5. Tuy nhiên, cô hài lòng với màn trình diễn của mình. Thí sinh 19 tuổi tâm sự điều quan trọng nhất là cô đã vượt lên cảm giác tự ti ban đầu để catwalk trước rất nhiều khán giả.

"Trước đây, Bảo Nghi luôn tự ti về vóc dáng tròn trịa. Tôi thực sự không nghĩ có một ngày mình đủ tự tin mặc bộ áo tắm hai mảnh và sải bước trên sân khấu. Sau thời gian luyện tập ở cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam 2020, tôi tự tin hơn với thân hình của mình, dù biết bản thân còn nhiều khuyết điểm".

Khi được hỏi về bí quyết giữ dáng trong hành trình tham gia cuộc thi, Bảo Nghi cho hay: "Lịch trình của thí sinh khá dày đặc, thường bắt đầu từ sáng sớm đến tối muộn. Vì thế, tôi không có thời gian để tập bụng. Tôi ăn kiêng khá nghiêm ngặt, có ngày chỉ ăn một bữa. Hơn nữa, việc tập nhảy và catwalk nhiều cũng là một phương pháp giúp tôi cũng như các thí sinh trong top 35 cải thiện vóc dáng".

Bảo Nghi có chiều cao 1,69 m, số đo ba vòng 82-62-95. Cũng giống các thí sinh mới khác, kỹ năng catwalk của cô chưa thuần thục. Song, điểm cộng của Bảo Nghi là bước đi tự tin, nụ cười rạng rỡ trên sân khấu.

Bảo Nghi trình diễn ở phần thi Người đẹp biển.

Với Bảo Nghi, các thí sinh trong top 35 đều là ứng viên nặng ký cho danh hiệu hoa hậu. Cô không đặt kỳ vọng quá cao ở đêm chung kết, nên bản thân không áp lực.

"Tôi tham gia cuộc thi để trải nghiệm và nhận được những bài học quý giá. Tôi lấy đó làm hành trang cho cuộc sống. Tôi đã đạt được những thứ mà chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm được, chẳng hạn sải bước trên sàn catwalk trước hàng nghìn người. Dù kết quả đêm chung kết ra sao, tôi cũng cảm thấy rất vui và tự hào", Phù Bảo Nghi tâm sự.